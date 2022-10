Trener Milicić wybrał skład na listopadowe okienko

Po świetnych mistrzostwach Europy, pora na nowy rozdział dla Reprezentacji Polski i przygotowania do kolejnego EuroBasketu. Kadra rozpocznie treningi 7 listopada w Lublinie. W ramach prekwalifikacji do tego turnieju 10 listopada w hali Globus Polacy podejmą Szwajcarię (bilety na EVENTIM.PL), a trzy dni później zagrają w Zagrzebiu z Chorwacją.



- Powołujemy zawodników, którzy brali udział w ostatnim EuroBaskecie - w miarę ich dostępności i zajęć klubowych. Równolegle nadal sprawdzamy młodych koszykarzy, perspektywicznych, którzy mogą nam pomóc w przyszłości. Mamy przed sobą dwa mecze, w których chcemy zwyciężyć. Naszym celem jest nieustanny rozwój - powiedział trener Igor Milicić.



Biało-Czerwoni mają już zapewniony udział w EuroBaskecie 2025 - nasz kraj będzie organizatorem jednej z grup. Spotkania prekwalifikacji to doskonała okazja do sprawdzenia naszych możliwości z innymi zespołami. Dodatkowo w nadchodzących meczach będziemy mieli idealne warunki, aby zweryfikować wybranych zawodników.

Bilety na mecz Polska - Szwajcaria w hali Globus w Lublinie dostępne są w cenach 30 i 20 zł (normalne) oraz 15 i 10 zł (ulgowe) na EVENTIM.PL

Skład reprezentacji Polski na listopadowe okienko

Rozgrywający

Łukasz Kolenda, WKS Śląsk Wrocław

Andrzej Pluta, Trefl Sopot

A.J. Slaughter, Gran Canaria (Hiszpania)

Rzucający

Jakub Garbacz, BM Stal Ostrów Wielkopolski

Michał Michalak, Manisa Buyuksehir Belediye (Turcja)

Mateusz Szlachetka, Tauron GTK Gliwice

Niscy skrzydłowi

Michał Kolenda, Trefl Sopot

Jakub Nizioł, WKS Śląsk Wrocław

Michał Sokołowski, Nutribullet Treviso Basket (Włochy)

Silni skrzydłowi

Aleksander Dziewa, WKS Śląsk Wrocław

Szymon Wójcik, Enea Zastal BC Zielona Góra

Jarosław Zyskowski, Trefl Sopot

Środkowi

Aleksander Balcerowski, Gran Canaria (Hiszpania)

Dominik Olejniczak, Gravelines Dunkierka (Francja)