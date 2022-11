LOTTO 3x3 Team zagra w SuperQuest w Arabii Saudyjskiej

Przed nami kolejny turniej SuperQuest z udziałem LOTTO 3x3 Team! Tym razem podopieczni Piotra Renkiela będą rywalizować w Arabii Saudyjskiej w ramach NEOM SuperQuest. Dwa najlepsze zespoły turnieju wywalczą awans do jedenastego turnieju z cyklu FIBA World Tour w Hong Kongu (26-27 listopada).

LOTTO 3x3 Team w porównaniu do poprzednich turniejów udało się w nieco zmienionym składzie. Pawła Pawłowskiego na pokładzie zastąpił Łukasz Diduszko. Pozostali zawodnicy pozostali bez zmian: kapitan Przemysław Zamojski, Szymon Rduch oraz Mateusz Bierwagen.

Zawodowy zespół 3x3 Polskiego Związku Koszykówki i Totalizatora Sportowego ponownie trafił do grupy z mistrzami olimpijskimi z Tokio. Z drużyną z Rygi zmierzymy się w drugim spotkaniu o godz. 17:55. Natomiast o uśmiechy po pierwszym meczu zagramy z Manilą z Filipin.

- Przed nami turniej SuperQuest, której stawką jest bilet na FIBA World Tour. To nasz cel, po to przylecieliśmy do Arabii Saudyjskiej. Cały czas analizujemy naszą grę, staramy się poprawiać błędy i gorąco liczę, że dobrą formę pokażemy w trakcie NEOM SuperQuest - mówi trener LOTTO 3x3 Team, Piotr Renkiel.

Terminarz meczów LOTTO 3x3 Team w NEOM SuperQuest

15:50 vs. - Manila Chooks (Filipiny)

17:55 vs. Ryga (Łotwa)

—

