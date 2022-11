Losowanie LOTTO 3x3 Ligi za nami!

LOTTO 3x3 Liga to nowe rozgrywki z udziałem 16 zespołów Energa Basket Ligi, które będą odbywały się w trakcie okienek reprezentacyjnych. W sezonie 2022/23 rozegrane zostaną dwa turnieje kwalifikacyjne oraz finał. Pierwszy turniej odbędzie się 12 i 13 listopada w hali MOSiR im. Zdzisława Niedzieli przy Alejach Zygmuntowskich 4 w Lublinie.

W sobotę zostanie rozegrana faza grupowa: drużyny zostaną podzielone na cztery grupy po cztery zespoły, zagrają systemem każdy z każdym w danej grupie. W niedzielę odbędzie się faza play-off. Do turnieju finałowego zaplanowanego na luty 2023 roku awansują cztery najlepsze drużyny turnieju.

Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiej Ligi Koszykówki i Polskiego Związku Koszykówki

- LOTTO 3x3 Liga to innowacyjny projekt, mam nadzieję, że będzie się rozwijał. Koszykówka 3x3 to przyszłość naszej dyscypliny. To będzie odpowiedź na szybki tryb życia, który dzisiaj mamy. LOTTO 3x3 Ligę będzie można oglądać w sportowych stacjach Polsatu oraz na www.PolsatSport.pl, za co bardzo dziękuję dyrektorowi Marianowi Kmicie. Wystąpią w nich mistrzowie świata do lat 23, a także chociażby Michael Hicks, który grał na Igrzyskach Olimpijskich. To będzie ciekawa liga. Drużyny EBL są bardzo aktywne w tym temacie, traktują to poważnie, podchodzą do tego z pełnym zaangażowaniem. Chcemy mocno rozwijać ten projekt, mamy długofalowy plan związany z LOTTO 3x3 Ligą.

Aida Bella, Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej Totalizatora Sportowego

- Profesjonalizacja koszykówki 3x3 to jeden z naszych głównych celów, który zainaugurowaliśmy razem z PZKosz na początku tego roku. Zupełnie nowa liga 3x3 z udziałem zespołów kobiet i mężczyzn to fantastyczna odpowiedź na to, jak koszykówka się rozwija. Dla nas takie określenia jak szybkość, dynamiczna gra, czy kumulacja sportowych emocji są idealne, rezonują z marką LOTTO. Tak chce być postrzegany Totalizator Sportowy w rozwój biznesu i zaangażowania w polski sport. Kumulacja sportowych emocji przyciągnie nie tylko kibiców, ale zachęci też młodzież do tej dyscypliny.

Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin

- Chcemy, aby wydarzenie, którego będziemy gospodarzem w przyszłym roku, czyli mistrzostw świata do lat 23, było świętem nie tylko polskiej koszykówki, ale też świętem dla wszystkich mieszkańców. Lublin to dom polskiej koszykówki. Dzięki dobrej współpracy z panem Prezesem i Marszałkiem zapewniamy mieszkańcom emocje na najwyższym poziomie. Dbamy o to, żeby mistrzostwa świata w przyszłym roku miały pełne trybuny.

Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego

- Koszykówka dla nas jest narzędziem w dotarciu do tysięcy fanów w całej Europie. Chcemy, aby jak najwięcej dzieci grało w basket - zarówno w mieście, jak i w województwie. Chcemy, aby uprawiać jakikolwiek sport. Drugą sprawą jest pokazywanie naszego regionu, miasta przez pryzmat, że “coś tutaj się dzieje”. Nie ma lepszej formy dotarcia do potencjalnych inwestorów i turystów, niż to, że oglądają świetne wydarzenia sportowe. Czas na Lublin, czas na Lubelskie!



Wyniki losowania LOTTO 3x3 Ligi z udziałem zespołów Energa Basket Ligi:

GRUPA A

Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz

WKS Śląsk Wrocław

Polski Cukier Start Lublin

BM Stal Ostrów Wielkopolski

GRUPA B

Rawlplug Sokół Łańcut

MKS Dąbrowa Górnicza

PGE Spójnia Stargard

Tauron GTK Gliwice

GRUPA C

Suzuki Arka Gdynia

Legia LOTTO 3x3 Warszawa

Enea Zastal BC Zielona Góra

Anwil Włocławek

GRUPA D

King Szczecin

Twarde Pierniki Toruń

Grupa Sierleccy Czarni Słupsk

Trefl Sopot

Turniej LOTTO 3x3 Ligi z udziałem zespołów Energa Basket Ligi Kobiet odbędzie się 26 listopada we Władysławowie.

Wyniki losowania LOTTO 3x3 Ligi z udziałem zespołów Energa Basket Ligi Kobiet:

Grupa A

1KS Ślęza Wrocław

Enea AZS Politechnika Poznań

Polski Cukier AZS UMCS Lublin

Grupa B

KS Basket 25 Sp. z o.o. Bydgoszcz

MB Zagłębie Sosnowiec

Energa Krajowa Grupa Spożywcza Toruń

BC Polkowice

Grupa C

PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wielkopolski

VBW Arka Gdynia

SKK Polonia Warszawa

MKS Pruszków