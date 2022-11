Legia LOTTO 3x3 Warszawa wygrywa turniej LOTTO 3x3 Ligi w Lublinie!

LOTTO 3x3 Liga to nowe rozgrywki z udziałem 16 zespołów Energa Basket Ligi, które będą odbywały się w trakcie okienek reprezentacyjnych. W sezonie 2022/23 rozegrane zostaną dwa turnieje kwalifikacyjne oraz finał. Pierwszy turniej odbył się 12 i 13 listopada w hali MOSiR im. Zdzisława Niedzieli przy Alejach Zygmuntowskich 4 w Lublinie.

W sobotę rozegrano fazę grupową - 24 spotkania zadecydowały o rozstawieniu w ćwierćfinałach pierwszego turnieju kwalifikacyjnego LOTTO 3x3 Ligi. W grze zobaczyliśmy wiele znanych twarzy - m. in. mistrzów świata do lat 23: Adriana Boguckiego (Suzuki Arka Gdynia), Michała Sitnika (MKS Dąbrowa Górnicza) oraz Mateusza Szlachetkę (Tauron GTK Gliwice), a ponadto olimpijczyka z Tokio Michaela Hicksa (BM Stal Ostrów Wielkopolski).

Po emocjonujących ćwierćfinałach do dalszej fazy awansowały: Legia LOTTO 3x3 Warszawa, Trefl Sopot, Tauron GTK Gliwice oraz Suzuki Arka Gdynia. Te cztery ekipy zobaczymy w turnieju finałowym LOTTO 3x3 Ligi w lutym 2023 roku. W finale turnieju w Lublinie Legia LOTTO 3x3 Warszawa pokonała Suzuki Arkę Gdynia 21:12.

- Cieszymy się, że przede wszystkim awansowaliśmy do wielkiego finału. Oczywiście również ze zwycięstwa w turnieju, bo taki był nasz cel. Przyjechaliśmy do Lublina po to, aby wygrać. Czas zacząć przygotowania na wielki finał. Bardzo fajna organizacja, cieszymy się, że liga powstała. Myślę, że to jest duży krok dla rozwoju dyscypliny w Polsce. Głęboko trzymam kciuki za to, żeby z biegiem czasu było tylko lepiej i było jeszcze większe zainteresowanie - powiedział Piotr Robak z Legii LOTTO 3x3 Warszawa.

- Jestem pod wrażeniem organizacji tego turnieju. To tak naprawdę pierwszy tak duży turniej 3x3 w Polsce. Myślę, że z czasem będzie jeszcze lepiej. Jest zainteresowanie, przychodzą kibice. Jako drużyna osiągnęliśmy sukces, bo awansowaliśmy do grupy finałowej. Pozostał niedosyt, bo mogliśmy wygrać półfinał. To jest jednak sport - raz się wygrywa, a raz przegrywa - powiedział Mateusz Szlachetka z Tauron GTK Gliwice.

Wyniki ćwierćfinałów:

BM Stal Ostrów Wielkopolski - Legia LOTTO 3x3 Warszawa 19:21

Trefl Sopot - PGE Spójnia Stargard 21:13

Tauron GTK Gliwice - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 22:11

Suzuki Arka Gdynia - Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 21:12

Wyniki półfinałów:

Legia LOTTO 3x3 Warszawa - Trefl Sopot 21:10

Tauron GTK Gliwice - Suzuki Arka Gdynia 16:21

Finał:

Legia LOTTO 3x3 Warszawa - Suzuki Arka Gdynia 21:12