Biało-Czerwoni wygrali w Chorwacji

Reprezentacja Polski trafiała trójki w czwartej kwarcie i pokonała w Zagrzebiu Chorwację 87:79 w meczu prekwalifikacji do EuroBasketu 2025.

Początek spotkania układał się zdecydowanie korzystniej dla Biało-Czerwonych. Świetnie prezentował się Aleksander Balcerowski, a po rzutach wolnych Michała Sokołowskiego było 2:9. Szansę na debiut w kadrze otrzymał również Geoffrey Groselle. Później gospodarze krok po kroku odrabiali straty - do remisu doprowadził Toni Nakić. Ostatecznie jednak dzięki trafieniom Andrzeja Pluty po 10 minutach było 18:21.

W drugiej kwarcie Chorwaci wychodzili na prowadzenie dzięki akcji 2+1 Danko Brankovicia. W pewnym momencie urosło ono do sześciu punktów dzięki kolejnej efektownej akcji Brankovicia. Dość szybko do kolejnego wyrównania doprowadzili rzutami z dystansu Andrzej Pluta oraz Jakub Garbacz. Trójka Roko Badzima ustaliła wynik po pierwszej połowie na 37:34.

Po jednej z akcji Aleksandra Balcerowskiego zespół trenera Igora Milicicia zbliżył się na punkt, ale później to gospodarze uciekli ponownie na sześć po trójce Kapusty. Za odrabianie strat wzięli się Jarosław Zyskowski oraz Michał Sokołowski - dzięki trafieniu tego drugiego Biało-Czerwoni wracali na prowadzenie. Ostatecznie dzięki rzutom wolnym Zyskowskiego po 30 minutach było 56:58.

Trzy celne trójki Pluty, Zyskowskiego oraz Garbacza dały pięć punktów przewagi naszej kadrze. Po chwili rosła ona nawet do 10 po kolejnym rzucie z dystansu Zyskowskiego! Polacy przejęli inicjatywę w tym spotkaniu dzięki swojej świetnej skuteczności. Chorwaci do samego końca walczyli o lepszy wynik, ale po rzutach wolnych Jakuba Nizioła to Polacy zwyciężyli 87:79.

Chorwacja - Polska 79:87 (18:21, 19:13, 19:24, 23:29)

Chorwacja: Branković 17, Badzim 12, Prkacin 12, Kapusta 11, Nakić 11, M. Dreznjak 10, D. Dreznjak 4, Mavra 2, Bundović 0, Perković 0, Rudan 0

Polska: Zyskowski 21, Garbacz 21, Balcerowski 16, Pluta 14, Sokołowski 7, Nizioł 5, Michalak 2, Dziewa 1, M. Kolenda 0, Ł. Kolenda 0, Groselle 0