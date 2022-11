KS

Polska – Słowenia w Gnieźnie!

Trener Maroš Kováčik powołał skład Reprezentacji Polski, który składa się z 15 zawodniczek. Polska 24 oraz 27 listopada rozegra mecze kwalifikacyjne do EuroBasketu, a rywalami będą kolejno Słowenia oraz Albania.

- Bardzo się cieszę, że po raz kolejny będziemy mogli spotkać się w tym wyjątkowym dla historii całej Polski mieście. Gniezno było już organizatorem meczu kwalifikacyjnego kobiet w ubiegłym roku, gdzie Reprezentacja Polski wysoko pokonała Albanię. Teraz zagramy z jednym z gospodarzy turnieju finałowego – Słowenią, a to zapowiada ogromne emocje. Walczymy o awans na Mistrzostwa Europy! Dziękuję władzom Gniezna za zaangażowanie się w to wydarzenie i już dziś zapraszam na mecz ze Słowenią, który odbędzie się 24 listopada - mówi Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Związku Koszykówki.

Reprezentacja Polski po dwóch rozegranych meczach w grupie D, zajmuje 2. miejsce z bilansem 1-1. Biało-czerwone w pierwszym meczu rozgromiły w Gnieźnie Albanię 125:19, a w drugim rozegranym w Turcji przegrały z gospodyniami 41:52.

Podczas letniego zgrupowania zespół prowadzony przez Marosa Kovacika, pokonał kolejno Serbię, Chorwację oraz Grecji i wygrał Memoriał 'Vasso Beskaki'. We wszystkich spotkaniach zagrała Stephanie Mavunga, będąca przygotowywana do gry w kadrze Polski. Amerykanka była wówczas liderką drużyny.

Pierwszym rywalem Polski w listopadowym okienku kwalifikacyjnym będzie jeden z gospodarzy EuroBasketu – Słowenia. Trzy dni później (27.11) drużynę czeka mecz w Albanii.

- Kilka dni jakie spędzimy w Gnieźnie przed meczem ze Słowenią, nie będzie się różniło niczym od tych z poprzedniego zgrupowania. Spotykamy się zaraz po zakończeniu ligowej kolejki, rozpoczynając tym samym przygotowania. Jeśli chodzi o mecz ze Słowenią, to bardzo ważne będzie to w jakim przyjadą składzie. Mają kilka bardzo dobrych zawodniczek, wśród których są Eva Lisec, Nika Baric, Teja Oblak czy też grająca w BC Polkowice Zala Friskovec. Drużynę prowadzi doświadczony George Dikeoulakos, który pracuje w występującej w Eurolidze Famili Schio. Jeśli chodzi o skład, to bardzo cieszą dobre występy zawodniczek grających zagranicą. Mamy także bardzo dobre, zawodniczki grające na polskich parkietach. Przy wyborze patrzyliśmy szczególnie na zdrowie, aby były w optymalnej formie. Chcemy zrobić następy krok w kwalifikacjach oraz w naszej grze – mówi Maroš Kováčik, trener Reprezentacji Polski.

Skład Reprezentacji Polski:

1. Banaszak Liliana (BC Polkowice)

2. Borkowska Kamila (VBW Arka Gdynia)

3. Drop Julia (1KS Ślęza Wrocław)

4. Gajda Weronika (BC Polkowice)

5. Gertchen Klaudia (BC Polkowice)

6. Jakubiuk Anna (1KS Ślęza Wrocław)

7. Kastanek Marissa (VBW Arka Gdynia)

8. Makurat Anna (Dinamo Sassari - Włochy)

9. Niemojewska Julia (VBW Arka Gdynia)

10. Parzeńska Aleksandra (Joventut Badalona (Hiszpania)

11. Piestrzyńska Julia (BC Polkowice)

12. Rembiszewska Amalia (Kangoeroes Basket Mechelen - Belgia)

13. Skobel Agnieszka (Enea AZS Politechnika Poznań)

14. Szymkiewicz Magdalena (VBW Arka Gdynia)

15. Telenga Weronika (BC Polkowice)

Sztab szkoleniowy:

1. Maroš Kováčik/trener reprezentacji

2. Martin Pospíšil/asystent trenera

3. Karol Kowalewski /trener asystent

4. Magdalena Leciejewska/dyrektor sportowy

5. Maciej Krupiński/kierownik drużyny

6. Bartosz Pasternak/trener przygotowania motorycznego

7. Marcin Lubik/fizjoterapeuta

8. Mateusz Mruk/ fizjoterapeuta

9. Marcin Błoński/lekarz

10. Jakub Skowron/oficer prasowy

W sztabie szkoleniowym zadebiutuje Magdalena Leciejewska, która została Dyrektorem Sportowym. - Lubię wyzwania i cieszę się bardzo, że mam możliwości powrotu do kadry w nowej roli. Wierzę, że doświadczenie zdobyte jako zawodniczka, pomoże mi w pracy na stanowisku jakie zostało mi powierzone – mówi nowy Dyrektor Sportowy, Reprezentacji Polski.

Magdalena Leciejewska:

2005 - Absolwentka SMS PZKosz Łomianki

2005 - 2018 zawodniczka czołowych polskich klubów: Lotos Gdynia, Wisła Kraków, CCC Polkowice, Sleza Wrocław

2018 - 2019 asystent trenera w I ligowym MUKS Poznań

2021 uczestnik III edycji Szkoły Trenerów PZKosz

- aktualnie koordynator regionalny w ramach programu KOSSM PZKOSZ oraz trener grup naborowych w Plewiskach

- wielokrotna reprezentanta Polski w kadrach młodzieżowych i kadrze seniorskiej

Na turniej finałowy awansują zwycięzcy grup oraz cztery najlepsze drużyny z 2. miejsc. W celu wyłonienia najlepszych drużyn, które zajęły 2. miejsca w swoich grupach – nie będą liczone wyniki z zespołami, które zajmą ostatnie czwarte miejsca w swoich grupach.

W przypadku, gdy jeden lub dwóch gospodarzy EuroBasketu (Słowenia, Izrael), zajmie miejsce wśród 14 drużyn zakwalifikowanych, to awans uzyska również następna drużyna (bądź też drużyny) jakie zajmą 2. miejsca w swoich grupach.

Terminarz kwalifikacji:

24.11.2022 Polska – Słowenia

27.11.2022 Albania – Polska

9.02.2023 Polska – Turcja

12.02.2023 Słowenia – Polska

Do nabycia są już bilety na mecz Polska – Słowenia w Gnieźnie, które odbędzie się 24 listopada o godz. 17:30.

BILETY NA MECZ POLSKA - SŁOWENIA

* ceny 20 i 10 zł, ulgowe 50% taniej

* zniżkowe bilety – studenci, uczniowie, emeryci, renciści

* dzieci do lat 6 wchodzą bez biletu bez gwarancji miejsca siedzącego