Radosław Piesiewicz w raporcie “Wpływowi w polskim sporcie”

- Do wpływowych w polskim sporcie można też zaliczyć Radosława Piesiewicza, prezesa Polskiego Związku Koszykówki. Menedżer z doświadczeniem w biznesie nie dość, że wyprowadził finanse organizacji na prostą, to dzięki sprawnie realizowanej strategii marketingowej PZKosz pozyskał wartościowych partnerów ze świata dużego biznesu i mediów - czytamy w raporcie tygodnia Wprost.

- Sport łączący się z biznesem, to jest coś, co najlepiej rozumiem. Sport jest produktem niedowartościowanym w Polsce i trzeba cały czas udowadniać, że to jest najlepsza forma reklamy dla biznesu. Daje on największe korzyści marketingowe dla spółek, które chcą się przy tym sporcie pokazać - podkreśla w wywiadzie prezes Radosław Piesiewicz.

