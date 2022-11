Walka o EuroBasket trwa. Polska zagra z Albanią

W Durres Reprezentacja Polski o godz. 17:00 zmierzy się na wyjeździe z Albanią. Będzie to kolejny mecz w ramach kwalifikacji do EuroBasketu, który odbędzie się w czerwcu 2023 roku. Transmisja na kanale YouTube FIBA

Pierwsze spotkanie rozegrane w Gnieźnie, zakończyło się wysoką wygraną Polski – 125:19. Najskuteczniejsza była wówczas Agnieszka Skobel która rzuciła 19 punktów. Po trzech kolejkach w tabeli grupy B z kompletem zwycięstw prowadzi Turcja, tuż za nią jest pewna awansu jako współgospodarz Słowenia. Biało-czerwone z bilansem 1/2 zajmują 3. miejsce.

Tabela grupy D:

1. Turcja 3/0

2. Słowenia 2/1

3. Polska 1/2

4. Albania 0/3

- Przed nami kolejny mecz kwalifikacyjny do Mistrzostw Europy, który rozegramy tym na wyjeździe. Zapominamy o porażce kilka dni temu ze Słowenią i w trochę zmienionym składzie zagramy z Albanią. Pierwsze spotkanie wygraliśmy bardzo wysoko, teraz chcemy to powtórzyć i pozytywnie zakończyć to okienku reprezentacyjne. Wciąż jesteśmy w grze o turniej finałowy, a najważniejsze mecze czekają na nas w lutym - mówi Maroš Kováčik, trener Reprezentacji Polski.

Skład Reprezentacji Polski:

1. Banaszak Liliana (BC Polkowice)

2. Borkowska Kamila (VBW Arka Gdynia)

3. Drop Julia (1KS Ślęza Wrocław)

4. Gertchen Klaudia (BC Polkowice)

5. Jakubiuk Anna (1KS Ślęza Wrocław)

6. Makurat Anna (Dinamo Sassari - Włochy)

7. Niemojewska Julia (VBW Arka Gdynia)

8. Parzeńska Aleksandra (Joventut Badalona (Hiszpania)

9. Piestrzyńska Julia (BC Polkowice)

10. Skobel Agnieszka (Enea AZS Politechnika Poznań)

11. Telenga Weronika (BC Polkowice)

Sztab szkoleniowy:

1. Maroš Kováčik/trener reprezentacji

2. Martin Pospíšil/asystent trenera

3. Karol Kowalewski /trener asystent

4. Magdalena Leciejewska/dyrektor sportowy

5. Maciej Krupiński/kierownik drużyny

6. Bartosz Pasternak/trener przygotowania motorycznego

7. Marcin Lubik/fizjoterapeuta

8. Mateusz Mruk/ fizjoterapeuta

9. Marcin Błoński/lekarz

10. Jakub Skowron/oficer prasowy

Na turniej finałowy awansują zwycięzcy grup oraz cztery najlepsze drużyny z 2. miejsc. W celu wyłonienia najlepszych drużyn, które zajęły 2. miejsca w swoich grupach – nie będą liczone wyniki z zespołami, które zajmą ostatnie czwarte miejsca w swoich grupach.

W przypadku, gdy jeden lub dwóch gospodarzy EuroBasketu (Słowenia, Izrael), zajmie miejsce wśród 14 drużyn zakwalifikowanych, to awans uzyska również następna drużyna (bądź też drużyny) jakie zajmą 2. miejsca w swoich grupach.

Terminarz kwalifikacji:

27.11.2022 Albania – Polska

9.02.2023 Polska – Turcja

12.02.2023 Słowenia – Polska