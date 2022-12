AW

Znamy termin 50. edycji Mistrzostw Polski Dziennikarzy

Jest to jeden z najstarszych, jak nie najstarszy turniej koszykarski w Polsce. Od wielu lat dziennikarze gromadzą się pod Giewontem, by wspólnie zagrać w koszykówkę. W tym roku zrobią to po raz 50 - jubileuszowy. Pierwszy turniej, zorganizowany przez Zdzisława Srokę, odbył się w 1967 roku i zagrały w nim trzy drużyny - Warszawa, Kraków i Kielce.

Rejestracja drużyn ruszy 9 stycznia i potrwa do 15 lutego 2023 roku. Nie ma limitu zgłoszonych drużyn, a także żadnych opłat związanych z udziałem w turnieju (poza noclegiem).

Ostatnią edycję MPD wygrało Życie Warszawy, które w finale 30:25 pokonało Katowice.