Zapraszamy na 28. Mecz Słodkich Serc!

W meczu przeciwko Lubelskiej Drużynie Koszykówki złożonej z koszykarek (Polski Cukier AZS UMCS Lublin) i koszykarzy (Polski Cukier Start Lublin) wystąpi Słodka Drużyna Sportowców złożona z zawodniczek i zawodników (MKS Funflor Lublin, Motor Lublin (Speedway), Motor Lublin, LUK Lublin, Edach Budowlani Lublin) oraz zaproszeni goście.

Lubelską Drużynę Koszykówki poprowadzą Krzysztof Szewczyk i Wojciech Paszek zaś Słodką Drużynę Sportowców - Beata Stepaniuk-Kuśmierzak (Zastępca Prezydenta Miasta Lublin) i Piotr Choduń.

Mecz Słodkich Serc odbędzie się 19 grudnia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 18:00 w hali MOSiR im. Zdzisława Niedzieli w Lublinie

Program meczu:

17.00 - otwarcie hali dla publiczności i przybycie zawodników,

17.30 - wpisanie do protokołu i rozgrzewka zawodników,

17.54 - prezentacja zawodników,

17.57 - przywitanie zaproszonych gosci,

18.00 - rozpczęcie meczu.

W przerwach meczu liczne konkursy z udziałem publiczności i konkurs rzutów za 3 pkt.

Biletem wstępu na mecz są słodycze, które po meczu trafią do dzieci z lubelskich domów dziecka.

Historia akcji:

W październiku 1993 r. do programu radiowego dla dzieci pt. "Jasiek - dobranocka dla najmłodszych" przyszło kilkoro dzieci z lubelskiej starówki. Autorka programu Ewa Dados zapytała je o wrażenia z wycieczki za miasto. Okazało się, że to była ich pierwsza wycieczka na prawdziwą wieś. Goście programu - dzieciaki z rodzin wielodzietnych, z zachwytem opowiadały o lesie, miłych ludziach, smacznych pączkach, jakimi poczęstowali ich gospodarze we wsi Dąbrówka. Po programie "ciocia" Ewa zaprosiła ich na mały poczęstunek. Drożdżówki, ciastka i trochę innych łakoci zniknęły w oka mgnieniu. Jeden z chłopców dziesięcioletni Przemek, z pewnym zakłopotaniem podszedł do Ewy Dados i powiedział, że ma wielką prośbę. Jaką? Nie, nie prosił o pieniądze, choć jak powiedział nie zawsze w domu jest coś do chleba. W jego rodzinie poza chorą mamą jest jeszcze sześcioro rodzeństwa... Zapytał: "Czy mogłaby ciocia znaleźć dla mnie jakąś pracę?" Przemek miał wielu przyjaciół z podobnymi problemami. To oni odwiedzali niemal codziennie Radio Lublin. Taka jest prawda. Dzieci będących w trudnej sytuacji życiowej, z rodzin wielodzietnych, niepełnych, patologicznych i zwyczajnie biednych jest bardzo, bardzo wiele. Ciocia Ewa pojechała do domu Przemka z paczką dla dzieci. W skromnym, czystym mieszkaniu zobaczyła głodne dzieci, których mama była w szpitalu. Ojciec ze starszym synem prali ubranka dla rodzeństwa, Przemek kołysał w wózku ośmiomiesięczną siostrzyczkę. Płakała. Jedna z kilkuletnich sióstr przygotowywała kaszkę. Przydałyby się odżywki, nie mówiąc o czekoladzie czy zabawkach - pomyślała ciocia Ewa, a przecież zbliża się Święty Mikołaj, święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok... To skłoniło do ogłoszenia w Radiu Lublin zbiórki darów pod hasłem "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę".

Tak się zaczęło... W 1993 r. wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Radio Lublin i Telewizja Lublin w ramach akcji "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę" obdarowały 2000 rodzin z lubelskiej starówki i innych lubelskich dzielnic. W małym radiowym studiu - skąd popłynęły w eter nie tylko prośby o pomoc, ale i podziękowania dla ludzi o wielkich sercach gdzie ciocia Ewa zainicjowała akcję, podjęto ostateczną decyzję: W tej akcji nie zbieramy i zbierać nie będziemy żadnych pieniędzy.

Dzielimy się tym, co mamy, dajemy cząstkę swego serca nieznanemu przyjacielowi w potrzebie. Każdy dzieli się tym, co ma: radio i telewizja udostępniają "antenę", prasa swoje strony, duże firmy magazyny, samochody, sale koncertowe, ofiarowują swoje wyroby - cukier, mąkę, owoce, cukierki, zabawki, ubrania... Pracownicy ośrodków pomocy społecznej wiedzę, komu pomóc należy. Artyści swoje kompozycje, teksty, piosenki, a ludzie swój czas i drobne, a jakże cenne dary (samochodzik, lalka, ukochany miś...)

Środowisko koszykarskie Lublina, z inspiracji byłego zawodnika, trenera, reprezentanta Polski, komentatora NBA Zenona Telmana, organizuje koszykarskie „Mecze słodkich serc”.

W kolejnych latach akcja objęła swoim zasięgiem cały region południowo-wschodniej Polski. Okazało się, że dzieci w domach dziecka i ośrodkach szkolno-wychowawczych też czekają na cząstkę serca nieznanych przyjaciół. W 1996 r. w ramach akcji "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę" zapewniono radosne święta już 8000 rodzin wielodzietnych i podopiecznym 46 ośrodków szkolno-wychowawczych i Domów Dziecka od Białegostoku do Krosna. Z "Jaśkowego" studia w Polskę powędrowały paczki dla 80 rodzin naszych małych kochanych, słuchaczy.

Główny Sztab, ogólnopolskiej już akcji "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę" od początku mieści się w Radiu Lublin SA. Zbiórki zaś odbywają się w wielu miastach i małych wioskach; wszędzie tam, gdzie na pomoc czekają dzieci i gdzie są ludzie, którzy chcą im pomóc. Zebrane dary wydawane są w ośrodkach pomocy społecznej - zawsze przed świętami Bożego Narodzenia. Tak by każde dziecko cieszyło się z nadchodzącej Gwiazdki. Za prawdziwą przyjaźń, dzieci uhonorowały ciocię Ewę Dados Międzynarodowym Orderem Uśmiechu i tytułem Kawalera Orderu Uśmiechu. Wydarzenie to miało miejsce 24 maja 1994 roku.