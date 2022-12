AW

Zarząd PZKosz zatwierdził trenerów kadr młodzieżowych

- Przed nami kolejny sezon i kolejny rok pracy dla trenerów kadr młodzieżowych. Jeszcze kilka lat temu szkolenie na szczeblu centralnym rozpoczynało się w wieku 15 lat. Teraz, po raz pierwszy w historii, powołaliśmy na stanowiska również trenerów kadr do lat 13. To tylko pokazuje, że cały czas organizacyjnie podnosimy poprzeczkę i staramy się patrzeć na koszykówkę w długofalowej perspektywie - tłumaczy Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiego Związku Koszykówki.

- Cieszy to, że w kadrach młodzieżowych udało nam się połączyć doświadczenie z młodością. Głęboko wierzę, że nasi trenerzy kadr młodzieżowych udowodnią, że to były dobre wybory i wszystkie drużyny będą walczyły o najwyższe cele, do których zawsze dąży Polski Związek Koszykówki - mówi Radosław Piesiewicz

- W 2023 roku wszystkie nasze kadry młodzieżowe zagrają w dywizji A. Mam nadzieję, że za rok ten wynik uda się powtórzyć. Nasze wymagania i oczekiwania są jednak coraz większe. Zależy nam nie tylko na walce o utrzymanie, ale także rywalizację w ćwierćfinałach, a w dalszej perspektywie również o medale. Na ostatnim EuroBaskecie 2022 kadra seniorów udowodniła, że jesteśmy w stanie walczyć i wygrywać z najlepszymi. Teraz czas na naszą młodzież - dodaje Prezes PZKosz.

Kadry żeńskie

U20

Michał Snochowski, trener główny

Janusz Kopaczewski, asystent trenera

Elżbieta Nowak, asystent trenera

U18

Robert Pieczyrak, trener główny

Adam Kubaszczyk, asystent trenera

Monika Sibora, asystent trenera

U16

Rafał Czyszpak, trener główny

Adam Muller, asystent trenera

Anna Chodera, asystent trenera

U15

Maciej Brodziński, trener główny

Maksym Papacz, asystent trenera

Michał Sumara, asystent trenera

U14

Anna Talarczyk, trener główny

Filip Gryszko, asystent trenera

Robert Steciuk, asystent trenera

U13

Marek Lebiedziński, trener główny

Marcin Troszka, asystent trenera

Agata Grabowiecka, asystent trenera

Kadry męskie

U20

Krzysztof Szablowski, trener główny

Mariusz Niedbalski, asystent trenera

Kamil Sadowski, asystent trenera

U18

Wojciech Bychawski, trener główny

Krzysztof Roszyk, asystent trenera

Przemysław Łuszczewski, asystent trenera

U16

Wojciech Rogowski, trener główny

Tomasz Chwiałkowski, asystent trenera

Jakub Czwakiel, asystent trenera

U15

Dawid Mazur, trener główny

Łukasz Dziergowski, asystent trenera

Wojciech Jagiełka, asystent trenera

U14

Tomasz Niedbalski, trener główny

Wojciech Boblewski, asystent trenera

Michał Mróz, asystent trenera

U13

Rafał Gil, trener główny

Łukasz Rubczyński, asystent trenera

Jacek Wróblewski, asystent trenera