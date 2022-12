AW

Gigantyczne wsparcie darczyńców 28. Meczu Słodkich Serc

W 1993 roku Pani Ewa Dados wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Radiem Lublin i Telewizją Lublin zainicjowała akcję „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”, która swoim zasięgiem wobec zainteresowania oraz potrzeb błyskawicznie objęła tereny oddalone od Koziego Grodu. Bardzo szybko do szlachetnej inicjatywy dołączyło lubelskie środowisko koszykówki, z którego inicjatywy w poniedziałek 19 grudnia rozegrany został 28. Mecz Słodkich Serc.

Po dwóch latach pandemii impreza znów odbyła się z należytym rozmachem. W meczu przeciwko Lubelskiej Drużynie Koszykówki, złożonej z koszykarek Polski Cukier AZS UMCS Lublin i koszykarzy Polski Cukier Start Lublin, wystąpiła Słodka Drużyna Sportowców, złożona z piłkarek ręcznych, siatkarzy, rugbystów, piłkarzy i żużlowców, a wśród tych ostatnich byli nowy zawodnik Speedway Motor Lublin, żużlowy mistrz świata Bartosz Zmarzlik oraz indywidualny mistrz świata juniorów z 2022 roku Mateusz Cierniak.

Lubelską Drużynę Koszykówki poprowadzili Krzysztof Szewczyk i Wojciech Paszek, zaś Słodką Drużynę Sportowców - Zastępca Prezydenta Miasta Lublin Beata Stepaniuk-Kuśmierzak i Radny Rady Miasta Lublin Piotr Choduń. Imprezie towarzyszyły konkursy dla publiczności oraz rzutów za trzy punkty.

Na parkiecie Hali im. Zdzisława Niedzieli nie brakowało dobrej zabawy, ale co najważniejsze, wsparcie darczyńców okazało się gigantyczne. Biletem wstępu na to niecodzienne wydarzenie były słodycze, które trafią do domów dziecka oraz ośrodków opiekuńczych w Lublinie i okolicy. W tym roku wsparcie otrzymają także dzieci z ogarniętej wojną Ukrainy. Według wstępnych obliczeń udało się zebrać kilka ton darów, których ważenie cały czas jeszcze trwa.

Honorowy patronat nad meczem objęli Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Radosław Piesiewicz, Prezes PZKosz.