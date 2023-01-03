PZKosz

03.01.2023 12:20

AW

Ponad 4,5 tony darów zebrano podczas 28. Meczu Słodkich Serc

Wielką hojnością wykazali się darczyńcy 28. Meczu Słodkich Serc! Organizatorom udało się zebrać rekordowe 4 tony 529,33 kg darów w postaci słodyczy, sprzętu sportowego, gier i zabawek.

news Zdjęcia | Elbrus Studio

Organizatorzy 28. Meczu Słodkich Serc składają szczególne podziękowania wszystkim wspaniałym darczyńcom Koszykarzom, Gwiazdom Sportu, Panu Jarosławowi Stawiarskiemu, Marszałkowi Województwa Lubelskiego, Panu Radosławowi Piesiewiczowi, Prezesowi Polskiego Związku Koszykówki, Pani Beacie Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin oraz wszystkim uczestnikom tego niezwykłego wydarzenia sportowego.

Szczególne podziękowania należą się wszystkim wolontariuszom za trud organizacyjny.

Lista obdarowanych placówek w Lublinie (na dzień 30-12-2022):

1. DOM DZIECKA IM. JANUSZA KORCZAKA nr 1 ul. Sieroca 15 Lublin
2. RODZINNY DOM DZIECKA IM. SERCA JEZUS ul. Judyma 47, 20-716 Lublin
3. RODZINNY DOM DZIECKA IM.ŚW. DOMINIKA ul. Kąkolowa 7 Lublin
4. RODZINNY DOM DZIECKA ul. Harnasie 3/27 Lublin
5. PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO „DOM CIEPŁA” im. Św. Antoniego Al. Kraśnicka 65 Lublin
6. POGODNY DOM ul. Pogodna 31 Lublin
7. POGODNY DOM - CENTRUM ADMINISTRACYJNE ul. Pogodna 31, 20-337 Lublin
8. DOM IM. MATKI WERONIKI SIOSTRY KAPUCYNKI NSJ ul. Romanowskiego 6, 20-707 Lublin
9. DOMOWY KOŚCIÓŁ ARCHIDJECEZJA ul. Skierki 12, Lublin
10. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY MOZAIKA ul Zbożowa 22A, 20-827 Lublin
11. PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 11 ul. Młodej Polski 30, 20-863 Lublin
12. NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SIÓSTR NAZARETANEK im. bł Franciszki Siedliskiej ul. Ks. M. Słowikowskiego 1a Lublin
13. SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 26 IM. JANUSZA KORCZAKA - ŚWIETLICA ul. Bronowicka 21, 20-301 Lublin
14. SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BYSTRZYCY 20-258 Lublin 62
15. SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIESŁYSZĄCEJ I SŁABO SŁYSZĄCEJ ul. Hanki Ordonówny 4, 20-328 Lublin
16. SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY ZGROMADZENIA SIÓSTR MIŁOSIERDZIA św. Wincentego Paulo ul. Dolna 3-go Maja, 20-079 Lublin
17. SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NR 2 ul. Głuska 2, 20-439 Lublin18. SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE ul. Chmielewskiego 9 Lublin
19. ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA CARITAS W LUBLINIE ul. Stefana Wyszyńskiego 2 Lublin
20. ŚWIETLICA DLA DZIECI PRZY STOWARZYSZENIU CENTRUM WOLONTARIATU ul. Gospodarcza 2, 20-217 Lublin
21. ŚWIETLICA ARCHIKATEDRY pw. św. Jana Chrzciciela ul. Królewska 10, 20-109 Lublin
22. TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECKA ul. Narutowicza 54 Lublin
23. TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI KOŁO POMOCY DZIECIOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Al. Racławickie 24, 20-037 Lublin
24. STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO ul. Doświadczalna 46, 20-236 Lublin
25. STOWARZYSZENIE SOS WIOSKI DZIECIĘCE ul. Jutrzenki 1, 20-538 Lublin
26. POGOTOWIE OPIEKUŃCZE DLA DZIECI ul. Kosmonautów 51 Lublin
27. INTERWENCYJNA PLACÓWKA OPIEKI NAD DZIECKIEM W LUBLINIE ul. Kosmonautów 51 Lublin
28. FUNDACJA TEATROTERAPIA LUBELSKA ul. Młodej Polski 32/144, 20-863 Lublin
29. FUNDACJA SOS ZIEMI LUBELSKIEJ DOM DLA MATEK Z MAŁOLETNIMI DZIEĆMI I KOBIET W CIĄŻY ul. Bronowicka 3, 20-301 Lublin
30. FUNDACJA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSWO ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin
31. CENTRUM ADMINISTRACYJNE IM. EWY SZERBURG ZARĘBINY Al. Racławickie 22 Lublin
32. POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ. KOŁO W LUBLINIE ul. Rogowskiego 5, 20-840 Lublin
33. SZPITALNY ODDZIAŁ DZIECIĘCY - WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Al. Kraśnicka100, 20-718 Lublin
34. SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Al. Abramowickie 2, 20-442 Lublin
35. SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. JANA BOŻEGO, DZIECIĘCY ODDZIAŁ ZAKAŹNY ul. Mieczysława Biernackiego 9, 20-089 Lublin
36. UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W LUBLINIE Profesora Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin
37. LUBELSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI IM. MAŁEGO KSIĘCIA ul. Lędzian 49, 20-828 Lublin
38. PRAWOSŁAWNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Dolińskiego 1 Lublin
39. DPS KALINA ul. Kalinowszczyzna 84, 20-201 Lublin
40. DPS IM. ŚW JANA PAWŁA II ul. Ametystowa 22 Lublin
41. DPS im. Wiktorii Michelisowej ul. Archidjakońska 7 Lublin
42. DPS BETANIA Al. Kraśnicka 223, 20-718 Lublin
43. DPS IM. MATKI TERESY Z KALKUTY ul. Głowackiego 26, 20-060 Lublin
44. FUNDACJA KULTURY DUCHOWEJ POGRANICZA - DLA DZIECI DOTKNIĘTYCH GROZĄ WOJNĄ Al. Warszawska 71, 20-803 Lublin ( LUBLIN I UKRAINA)

Lista obdarowanych placówek z województwa lubelskiego (na dzień 30-12-2022)

45. DOM DZIECKA „ DWOREK” 22-008 Dąbrowica 140A
46. DOM DZIECKA WOLA GAŁĘZOWSKA 116, 23-100 Bychawa
47. PAŃSTWOWY DOM MAŁEGO DZIECKA Kraśnik
48. NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SPECJALNE DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY MGNUM BONUM ul. Kwiatowa 2, 22-300 Krasnystaw
49. "NASZ DOM" IM. BŁ. Edmunda Bojanowskiego ZGROMADZENIE SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK NMP NP. Tuligłowy 1, 22-300 Krasnystaw
50. PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA DOM Nr 1 w Kijanach Kijany 19B/1, 21-077 Spiczyn
51. PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Nr 2 W KRAŚNIKU
ul. Władysława Sikorskiego 19, 23-204 Kraśnik
52. ŚWIETLICA DLA DZIECI - CARITAS ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ w Krasnymstawie
53. SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W Załuczu Załucze 59,
24-220 Niedrzwica Duża
54. SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM.EWY SZELBURG ZARĘBINY W KARCZMISKACH Szkolna 11, 24-310 Karczmiska Pierwsze
55. SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU Kębło 7, 24-160 Wąwolnica
56. STOWARZYSZENIE SOS WIOSKI DZIECIĘCE KRAŚNIK ul. Hermanna Gmeinera 8, 23-204 Kraśnik
57. STOWARZYSZENIE AKADEMIA UŚMIECHU ŚWIDNIK gen. L. Okulickiego 33, 21-040 Świdnik
58. "KROK ZA KROKIEM" STOWARZYSZENIE DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Peowiaków 6A, 22-400 Zamość
59. STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNE MAGNUM BONUM ul. Kwiatowa 2, 22-300 Krasnystaw
60. RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE ÓSMY KOLOR TĘCZY Parkowa 2, Radzyń Podlaski
61. OŚRODEK REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZY ŁĘCZNA ul. Litewska 16, 21-010 Łęczna
62. OŚRODEK TERAPII, READAPTACJI i SOCJOTERAPII "Powrót z U" DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Albrechtówka 5, 24-120 Kazimierz Dolny
63. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MATCZYNIE Matczyn 4, 24-400 Bełżyce

udostępnij