KS

Czas na turniej finałowy LOTTO 3x3 Liga!

- Przed nami kolejne wielkie emocje związane z koszykówką 3x3, która ma w Polsce coraz więcej sympatyków. W turnieju finałowym oprócz nagród rzeczowych, nie zabraknie również tych finansowych. Bardzo cieszymy się, że finał pierwszego takiego wydarzenia na koszykarskiej mapie Polski, odbędzie się we Wrocławiu. LOTTO 3x3 Liga to duży projekt, który tworzymy razem z naszym partnerem, Totalizatorem Sportowym. Wspólnie wierzymy w potencjał tej odmiany koszykówki i liczymy na jej dalszy rozwój - powiedział Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiej Ligi Koszykówki i Polskiego Związku Koszykówki.

- Wrocław od dawna kojarzy się z koszykówką 5x5 na najwyższym poziomie, teraz przyszedł czas na koszykówkę 3x3. Bardzo się cieszę, że właśnie w tym miejscu odbędzie się turniej finałowy LOTTO 3x3 Liga z udziałem drużyn występujących w Energa Basket Lidze Kobiet. Niech to będzie początek nowego projektu jaki szykujemy i odpalimy już lada moment! – powiedziała Katarzyna Ziobro, Prezes 1 Klub Sportowy Ślęza Wrocław S.A.

Zanim jednak odbędzie się turniej finałowy, to rozegrany zostanie drugi turniej kwalifikacyjny z udziałem siedmiu (7) drużyn. Awans z niego uzyskają cztery (4) drużyny.

Udział w nim wezmą:

- Energa Krajowa Grupa Spożywcza Toruń

- Enea AZS Politechnika Poznań

- Zagłębie Sosnowiec

- Polskie Przetwory KS Basket 25 Bydgoszcz

- PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp.

- 1KS Ślęza Wrocław

- BC Polkowice

W pierwszym turnieju, który odbył się we Władysławowie awans do finału wywalczyły:

- SKK Polonii Warszawa (zwycięzca)

- MKS Pruszków

- Polski Cukier AZS UMCS Lublin

- VBW Arka Gdynia

LOTTO 3x3 Liga to nowe rozgrywki, które odbywają się w trakcie okienek reprezentacyjnych. W sezonie 2022/2023 w sumie będą dwa turnieje kwalifikacyjne oraz finał. Pierwszy turniej odbył się 26 listopada Centralnym Ośrodku Sportu we Władysławowie.

Każdy zespół Energa Basket Ligi Kobiet, wystawia swój skład jaki weźmie udział w LOTTO 3x3 Lidze. Musi się on składać z przynajmniej czterech zawodniczek z polskim obywatelstwem, powyżej 18 roku życia. W trakcie sezonu w jednym klubie może zagrać maksymalnie sześć różnych zawodniczek.

- Polska koszykówka jest dziś na topie - szczególnie jeśli chodzi o jej nową, olimpijską odmianę 3x3. Potwierdzają to niedawne międzynarodowe sukcesy naszych zawodników. Wspólnie z Polskim Związkiem Koszykówki podejmujemy działania, które jeszcze bardziej rozwiną tę dyscyplinę w Polsce i jednym z nich jest start zupełnie nowych rozgrywek LOTTO 3x3 Liga. Dla wszystkich fanów basketu oznacza to kolejną dawkę wielkich koszykarskich emocji, których nie możemy się doczekać - skomentował Olgierd Cieślik, prezes zarządu Totalizatora Sportowego.

Nagrodami w turnieju finałowym LOTTO 3x3 Liga są:

- I miejsce (30.000 złotych)

- II miejsce (20.000 złotych)

- III miejsce (10.000 złotych)

W koszykówkę 3x3 gramy na specjalnej nawierzchni o wymiarach 15x11 metrów. Na parkiecie występują dwie trzyosobowe drużyny, które mogą korzystać z dodatkowego rezerwowego. Kolejna różnica to liczba zdobywanych punktów - jeden lub dwa (w przeciwieństwie do dwóch i trzech w “tradycyjnym” baskecie). Każda akcja może trwać maksymalnie 12 sekund. Mecz kończy się, gdy jeden z zespołów zdobędzie 21 punktów lub upłynie czas 10 minut.

***

