AW

Turnieje ćwierćfinałowe MP U19 kobiet za nami

Dobiegła końca rywalizacja w turniejach ćwierćfinałowych do lat 19 kobiet, które od piątku do niedzieli były rozgrywane w czterech miastach Polski. Z czwórki gospodarzy awans do dalszego etapu zmagań wywalczyły trzy drużyny.