Koszykarskie emocje w lutym w Sosnowcu!

9 lutego jeszcze w hali MOSiR przy ulicy Żeromskiego kadra kobiet podejmie Turcję, następnie 23 lutego reprezentacja Polski mężczyzn na otwarcie hali sportowej w ArcelorMittal Park zagra z Austrią, a później od 24 do 26 lutego w tym samym obiekcie czołowe drużyny Energa Basket Ligi Kobiet powalczą o Suzuki Puchar Polski kobiet.

- Otwarcie nowoczesnej i funkcjonalnej hali sportowej to świetna okazja, aby w Sosnowcu pokazała się reprezentacja Polski. Cieszymy się, że czwartą drużynę ostatnich mistrzostw Europy będą mogli zobaczyć kibice w regionie Zagłębia. Wcześniej kadra kobiet jeszcze w hali MOSiR zagra z Turcją i to będzie ostatnie duże wydarzenie w tym obiekcie. Jestem przekonany, że doping fanów pomoże Biało-Czerwonym w obu meczach w odniesieniu kolejnych ważnych zwycięstw. Na koniec czekają nas jeszcze ogromne emocje związane z turniejem o Suzuki Puchar Polski kobiet - powiedział Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiego Związku Koszykówki.

Kadra kobiet nadal ma szanse na awans na mistrzostwa Europy. W pierwszym meczu z Turcją drużyna prowadzona przez trenera Marosa Kovacika przegrała w Izmicie 41:52. By liczyć się w walce o EuroBasket, Polki muszą pokonać Turczynki, a także Słowenki w ostatnim meczu rozgrywanym na wyjeździe. 9 lutego w hali przy ul. Żeromskiego w Sosnowcu można spodziewać się więc ogromnych emocji!

- To będzie godne pożegnanie popularnego „Żeroma”. Łączy nas z tą halą wiele emocji, to tam koszykarze Zagłębia zdobywali tytuły mistrzowskie. To przy Żeromskiego sosnowieccy siatkarze zdobyli w 1995 roku ostatni tytuł Mistrzów Polski. Teraz czas aby sukcesy, w tym te międzynarodowe w ArcelorMittal Park - podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Reprezentacja Polski mężczyzn po ostatnim wyjazdowym zwycięstwie nad Chorwacją jest liderem grupy E prekwalifikacji do EuroBasketu 2025. 23 lutego na otwarcie hali sportowej w ArcelorMittal Park zespół trenera Igora Milicicia zagra z Austrią. Z tym przeciwnikiem rywalizował już w sierpniu - w miejscowości Schwechat wygrał 91:55 (15 punktów zdobył Aleksander Dziewa). Po tym spotkaniu kadrowicze we Fryburgu zmierzą się ze Szwajcarią.

Biało-Czerwoni mają już zapewniony udział w EuroBaskecie 2025 - nasz kraj będzie organizatorem jednej z grup (pozostałe zostaną rozegrane na Cyprze, a także w Finlandii i Łotwie). Spotkania prekwalifikacji to doskonała okazja do sprawdzenia naszych możliwości z innymi zespołami. Dodatkowo w nadchodzących meczach będziemy mieli idealne warunki, aby zweryfikować wybranych zawodników.

Ostatnim koszykarskim akcentem w lutym w Sosnowcu będzie turniej finałowy Suzuki Pucharu Polski kobiet. Od 24 do 26 lutego w ArcelorMittal Park czołowe zespoły Energa Basket Ligi Kobiet: PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp, BC Polkowice, VBW Arka Gdynia, Polski Cukier AZS UMCS Lublin, gospodynie MB Zagłębie Sosnowiec, a także najlepsza drużyna 1 Ligi Kobiet, Wisła CanPack Kraków powalczą o prestiżowe trofeum. To będą trzy dni wypełnione najlepszą żeńską koszykówką!

- Najbliższy miesiąc to będzie dla nas czas dopinania szczegółów, tak by publiczność oraz zawodniczki i zawodnicy z przyjemnością do nas wracali. Liczymy na komplet publiczności i już nie możemy się doczekać „sportowego chrztu” naszej Areny Sosnowiec ArcelorMittal Park - mówi Karina Skowronek, prezes Zagłębiowskiego Parku Sportowego prowadzącego ArcelorMittal Park.

Koszykarski luty w Sosnowcu:

9 lutego, godz. 18:00, Polska - Turcja

23 lutego, godz. 18:00, Polska - Austria

24-26 lutego, turniej finałowy Suzuki Pucharu Polski kobiet

Sprzedaż biletów na wydarzenia będzie prowadzona przez portal EBILET.PL od godz. 11:30

Ceny biletów na mecz Reprezentacji Polski Koszykarek POLSKA - TURCJA:

20 zł bilet normalny oraz 10 zł bilet ulgowy

Ceny biletów na mecz Reprezentacji Polski Koszykarzy POLSKA - AUSTRIA:

50/40 zł bilet normalny oraz 25/20 zł bilet ulgowy

Ceny biletów dziennych na Suzuki Puchar Polski Kobiet 2023:

30/20 zł bilet normalny oraz 15/10 zł bilet ulgowy

