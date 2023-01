Akredytacje na mecz Polska - Turcja w Sosnowcu

Przedstawiciele mediów w systemie Accredito.com mogą składać wnioski akredytacyjne na mecz koszykarskiej reprezentacji Polski kobiet z Austrią w ramach kwalifikacji do EuroBasketu 2023. Mecz odbędzie się w czwartek 9 lutego o godz. 18:00 w Hali Widowiskowo-Sportowej MOSiR w Sosnowcu.

Proces akredytacyjny zakończy się we wtorek 2 lutego o godz. 12.00.

LINK DO PROCESU AKREDYTACYJNEGO

Konto dziennikarza w systemie Accredito.com można zarejestrować pod adresem www.accredito.com/pzkosz Należy wybrać opcję „Rejestracja” i „Zarejestruj konto dziennikarza”. Po wypełnieniu formularza konto zostanie zarejestrowane w systemie. Na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail wysłana zostanie wiadomość, w której znajdzie się opcja „potwierdź” pozwalająca na aktywację konta w systemie.

Po zalogowaniu do systemu warto przypisać swoje konto do redakcji, którą się reprezentuje. Można to uczynić wybierając w menu opcję „Redakcje”. Jeśli Państwa redakcji nie ma liście, konieczne będzie jej zarejestrowanie w systemie Accredito.com. Więcej informacji o tym jak zarejestrować redakcję znajduje się pod adresem www.accredito.com/faq/editor

Jeśli chcą Państwo otrzymywać informacje prasowe od PZKosz oraz informacje o procesach akredytacyjnych prosimy po zalogowaniu o wybranie opcji „Biura Prasowe” i na liście biur przy nazwie PZKosz wybranie opcji „Subskrybuj”.

Jeśli będą Państwo zainteresowani złożeniem wniosku akredytacyjnego można tego dokonać wybierając opcję „Akredytuj”. Wszystkie procesy akredytacyjne prowadzone przez PZKosz znajdą Państwo również zawsze bezpośrednio na stronie naszego biura pod adresem www.accredito.com/pzkosz

Więcej informacji dotyczących korzystania z systemu Accredito.com przez dziennikarzy znajdą Państwo pod adresem: www.accredito.com/faq/reporter