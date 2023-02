AW

Turnieje ćwierćfinałowe za nami

Dobiegła końca pierwsza część rywalizacji na centralnym szczeblu rozgrywek w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski do lat 19 mężczyzn. W czterech miastach rozgrywane były turnieje ćwierćfinałowe, których tylko zwycięzcy zapewniali sobie prawo gry w turniejach półfinałowych. Z czwórki gospodarzy awans do kolejnego etapu rywalizacji wywalczyły trzy zespoły: Niedźwiadki Chemart Przemyśl, Profbud Legia Warszawa i WKK Wrocław.

Grono uczestników rywalizacji w turniejach półfinałowych uzupełniło GTK Gliwice, które okazało się najlepsze w Kielcach, gdzie rozgrywana była grupa B.

Gliwiczanie w pierwszym starciu nie dali większych szans AKM Gromy Nowy Tomyśl, w niedzielę AZS UJK Kielce.

KOMPLET WYNIKÓW TURNIEJÓW ĆWIERĆFINAŁOWYCH

TABELE POSZCZEGÓLNYCH GRUP

Oprócz drużyn, które wywalczyły awans z turniejów ćwierćfinałowych w turniejach półfinałowych MMP zagrają drużyny, które nie zdołały awansować do turnieju finałowego Młodzieżowego Pucharu Polski: JBL 27 Katowice, GAK Gdynia, Energa MJMS Słupsk oraz ALMS Start Lublin.

Gospodarzy turniejów półfinałowych MMP U19 mężczyzn poznamy we wtorek 7 lutego. Turnieje półfinałowe odbędą się w dniach 17-19 lutego. Z każdej z dwóch grup do najlepszej ósemki w Polsce awansują po dwie drużyny. Awans do turnieju finałowego uzyskali również uczestnicy turnieju finałowego MPP: Exact Systems Śląsk Wrocław, Trefl 1LO Sopot, SKM Zastal Zielona Góra i Enea Basket Junior Poznań.