Kwalifikacje do EuroBasketu: Polska – Turcja już 9 lutego

Po krótkim zgrupowaniu w Sosnowcu, Reprezentacja Polski w hali przy ul. Stefana Żeromskiego rozegra mecz kwalifikacyjny do EuroBasketu z Turcją. Biało-czerwone z bilansem 2/2, wciąż liczną się w walce o awans do turnieju finałowego. Bilety na to wydarzenie zostały wyprzedane. Transmisja spotkania w TVP Sport