Trener Igor Milicić wybrał skład na lutowe mecze kadry

Reprezentacja Polski mężczyzn po ostatnim wyjazdowym zwycięstwie nad Chorwacją jest liderem grupy E prekwalifikacji do EuroBasketu 2025. W czwartek 23 lutego o godz. 18:00 na otwarcie hali sportowej w ArcelorMittal Park w Sosnowcu przy komplecie publiczności (wszystkie bilety są już sprzedane!) zespół trenera Igora Milicicia zagra z Austrią. Z tym przeciwnikiem rywalizował już w sierpniu - w miejscowości Schwechat wygrał 91:55 (15 punktów zdobył Aleksander Dziewa). Po tym spotkaniu - w niedzielę 26 lutego - kadrowicze we Fryburgu zmierzą się ze Szwajcarią.

Spotkanie z Austrią będzie wyjątkowe dla Łukasza Koszarka. Zawodnik Legii Warszawa, a obecnie również dyrektor kadry, oficjalnie pożegna się z polską publicznością jako reprezentant Polski. Trener Igor Milicić powołał go na najbliższe okienko, więc rozgrywający będzie mógł pojawić się na parkiecie w Sosnowcu.

- Łukasz Koszarek nigdy nie odmawiał kadrze, był jej głównym elementem, to od niego trenerzy rozpoczynali powołania. Pomógł drużynie w świetnych mistrzostwach świata w Chinach, a teraz swoje bogate doświadczenie wykorzystuje w roli dyrektora. Mecz w Sosnowcu będzie doskonałą okazją do podziękowania Łukaszowi za wiele lat poświęcenia dla reprezentacji Polski - mówi Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiego Związku Koszykówki.

Pierwszy raz powołanie do seniorskiej reprezentacji Polski otrzymał Szymon Nowicki. Po udanych zeszłorocznych mistrzostwach świata do lat 17 przeniósł się do młodzieżowej drużyny Realu Madryt, gdzie obecnie rozwija swoje umiejętności. Swoją szansę otrzyma również Przemysław Żołnierewicz, który wyróżnia się w Energa Basket Lidze.

- Podczas zgrupowania w lutym po raz kolejny sprawdzimy nowych zawodników do kadry. Jednocześnie chcemy mieć swoich podstawowych graczy w rytmie reprezentacyjnym i odświeżyć wszystko, co robiliśmy do tej pory. Nasza intensywność i percepcja tego, co chcemy osiągnąć, pozostaje taka sama. Mamy przed sobą dwa kolejne mecze, które chcemy wygrać, one mają rozwijać naszych zawodników - powiedział Igor Milicić, trener reprezentacji Polski.

Biało-Czerwoni mają już zapewniony udział w EuroBaskecie 2025 - nasz kraj będzie organizatorem jednej z grup (pozostałe zostaną rozegrane na Cyprze, a także w Finlandii i Łotwie).



Skład reprezentacji Polski

Rozgrywający

Łukasz Kolenda, WKS Śląsk Wrocław

Łukasz Koszarek, Legia Warszawa

Andrzej Pluta, Trefl Sopot

Jakub Schenk, Grupa Sierleccy Czarni Słupsk

Rzucający

Jakub Garbacz, BM Stal Ostrów Wielkopolski

Michał Michalak, Manisa Buyuksehir Belediye (Turcja)

Niscy skrzydłowi

Michał Kolenda, Trefl Sopot

Jakub Nizioł, WKS Śląsk Wrocław

Michał Sokołowski, Besiktas Stambuł (Turcja)

Przemysław Żołnierewicz, Enea Zastal BC Zielona Góra

Silni skrzydłowi

Aleksander Dziewa, WKS Śląsk Wrocław

Szymon Nowicki, Real Madryt 2 (Hiszpania)

Jarosław Zyskowski, Trefl Sopot

Środkowi

Aleksander Balcerowski, Gran Canaria (Hiszpania)

Geoffrey Groselle, Legia Warszawa

Dominik Olejniczak, Gravelines Dunkierka (Francja)

Sztab reprezentacji Polski

Trener główny: Igor Milicić

Dyrektor sportowy: Łukasz Koszarek

Asystenci: Artur Gronek, Grzegorz Kożan, Andrzej Urban

Trener przygotowania motorycznego: Dominik Narojczyk

Fizjoterapeuci: Marcin Lubik, Mateusz Mruk

Lekarz: Marcin Błoński

Kierownik: Maciej Krupiński