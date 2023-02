AW

Dodatkowy nabór na kurs trenerski na licencję B i C

Bazą większości zajęć kursu będzie Gdańsk. Jeżeli ktoś z osób, które wcześniej zgłosiły się na kurs nie otrzymał informacji o pierwszy, zjeździe prosimy o pilny kontakt z biurem POZKosz. Osoby chętne do udziału w kursie proszone są o przesłanie na adres biuro@pozkosz.com wypełnionej ANKIETY.

Podstawowe warunki uczestnictwa:

Kurs na licencję B: posiadanie licencji C (mozna ubiegać się o zwolnienie z tego warunku, szczególnie dotyczy byłych graczy), ukończone 18 lat, wykształcenie średnie, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu trenera koszykówki, odpłatność: 3500 zł, zakres materiału: 160 h części specjalistycznej i 40 h części ogólnej. Licencja B uprawnia do prowadzenia: jako główny trener 1 Liga K, 1 Liga M, 2 Liga M 2 Liga K, 3 Liga M, rozgrywki młodzieżowe, Kadra U18 (K I M), Kadra U16 (K i M); jako Asystent Trenera Kadry senior (K i M), Kadry U23 (K i M), Kadry U20 (K i M)

Kurs na licencję C: wymagania wobec uczestników: ukończone 18 lat, wykształcenie średnie, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu trenera koszykówki, odpłatność: 2500 zł, zakres materiału: 120 h części specjalistycznej i 40 h części ogólnej. Licencja C uprawnia do prowadzenia: jako główny trener 2 Liga K, 3 Liga M, rozgrywki młodzieżowe; jako Asystent Trenera Kadry U18 (K I M), Kadry U16 (K i M).

Kursy organizowane są w oparciu o licencję Polskiego Związku Koszykówki.Koszt kursu jest zgodny z decyzją PZKosz, możliwa jest płatniść w ratach.

Osobami odpowiedzialnymi z ramienia POZKosz za przeprowadzenie kursu będą Pani Małgorzata Czerlonko i Pan Arkadiusz Korek.