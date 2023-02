AW

Lublin gospodarzem Superpucharu w koszykówce na wózkach

Mistrz Polski KKS Mustang Konin oraz zdobywca Pucharu Polski Orto-Medico Scyzory Kielce drugi raz w historii zagrają o Superpuchar Polski w koszykówce na wózkach. Przed rokiem triumfował zespół z Wielkopolski, dla którego 35 punktów i 18 zbiórek uzyskał grający trener, Piotr Łuszczyński. Najlepszym punktującym rywali był Filip Moćko - 26 punktów.

- Dążymy do tego, aby rozgrywki o Superpuchar Polski na stałe wpisały się do kalendarza czołowych klubów koszykówki na wózkach. Zgodnie z formułą wydarzenia jest to mecz rozgrywany pomiędzy mistrzem Polski a zdobywcą Pucharu Polski. W Lublinie zmierzą się dwie obecnie najlepsze drużyny w kraju KKS Mustang Konin i Orto-Medico Scyzory Kielce, których rywalizacja od dłuższego czasu jest bardzo zacięta i dostarcza sporej dawki sportowych emocji. Tych nie powinno również zabraknąć w największym mieście Województwa Lubelskiego - powiedział koordynator Zarządu PZKosz do spraw koszykówki na wózkach, Robert Żołnierowicz.

Spotkanie Superpucharu w koszykówce na wózkach odbędzie się 17 lutego o godzinie 14. Turniej Finałowy Suzuki Pucharu Polski rozgrywany jest w hali Globus w Lublinie od 16 do 19 lutego 2023 r.

Suzuki Puchar Polski zostanie rozegrany po raz kolejny w sprawdzonej formule Final Eight. W czwartek i piątek zobaczymy więc po dwa mecze ćwierćfinałowe, w sobotę półfinały oraz konkursy: Pekao S.A. Konkurs Wsadów i Aerowatch Konkurs Rzutów za 3 Punkty, a w niedzielę wielki finał.