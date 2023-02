KS

Kwalifikacje na EuroBasket: Wygrywamy z Turcją!

- Na początku chciałbym powiedzieć bardzo ważną rzecz, jaką są kondolencje dla wszystkich ludzi po ciężkiej tragedii, jaka dotknęła w ostatnich dniach Turcję i Syrię. Myślę, że dzisiaj jest to ważniejsze niż koszykówka. Mam nadzieję, że dostarczyliśmy tym meczem dużo radości w Polsce. Ten wynik to nie jest tylko zasługa tych zawodniczek, jakie dzisiaj grały. To zasługa wszystkich, które były z nami na zgrupowaniach. Wykonaliśmy przez ten czas znakomitą pracą, jednak nie tylko sztab trenerski. Także sztab medyczny oraz cały Polski Związek Koszykówki. Był to bardzo dobry mecz do samego końca, było dużo emocji i walki. Mam nadzieję, że pomoże nam ta wygrana z Turcją w kolejnym meczu - powiedział po meczu dla Polskiego Związku Koszykówki, Maros Kovacik.

Po znakomitym i pełnym emocji meczu, Polska wygrała z niepokonaną do tej pory Turcją. Od samego początku przyjezdne wykorzystywały swoją największą broń, jaką są „dwie wieże” w postaci Tilbe Senyurek oraz Teaira McCowan. Po 20 minutach dobrej gry Polska prowadziła 37:34, trafiając w tym czasie 6x zza linii 6,75. Po zmianie stron w dalszym ciągu stroną przeważającą były biało-czerwone, które skutecznymi atakami wypracowały nawet 11-punktową przewagę. Turczynki jednak małymi krokami zbliżały się do remisu, by zbliżyć się na różnicę jednego „oczka” - 68:67. Mimo dalszych ataków piątej drużyny w Europie, Polki nie dały sobie odebrać prowadzenia i końcowego zwycięstwa.

Marissa Kastanek rzuciła 14 punktów, a Anna Jakubiuk dodała 11. Bardzo dobrze pod tablicami walczyła m.in. Weronika Telenga, która do 10 punktów dodała 9 zbiórek. Wspomnieć należy również o 14 asystach Weroniki Gajdy!

Polska - Turcja 76:72 (17:17, 20:17, 27:22, 12:16)

Polska: Agnieszka Skobel 17, Marissa Kastanek 14, Anna Jakubiuk 11, Weronika Telenga 10, Aleksandra Parzeńska 7, Amalia Rembiszewska 7, Julia Niemojewska 5, Weronika Gajda 3 (14 as), Kamila Borkowska 2, Klaudia Gertchen 0

Turcja: Tilbe Senyurek 20, Teaira McCowan 19 (16 zb), Pelin Bilgic 9, Sevgi Uzun 8, Meltem Yildizhan 7, Merve Aydin 5, Asena Yalcin 3, Goksen Fitik 1

Tabela grupy D:

1. Turcja 4/1

2. Polska 3/2

3. Słowenia 3/2

4. Albania 0/5