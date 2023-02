Ze Słowenią o awans na EuroBasket!

Reprezentacja Polski po wygranej w Sosnowcu z Turcją, wciąż liczy się w grze o awans na EuroBasket. Aby udało się to zrealizować trzeba pokonać Słowenię, a także mieć lepszy bilans „małych punktów”.

W ostatnim meczu Polska 76:72 pokonała Turcję, zachowując szanse na awans na EuroBasket. W ostatniej kolejce kwalifikacyjnej, rywalem biało-czerwonych będzie pewna awansu (jako gospodarz) Słowenia. Listopadowe spotkanie rozegrane w Gnieźnie zakończyło się zwycięstwem przyjezdnych 78:71, jednak wygrana wymknęła się drużynie prowadzonej przez trenera Marosa Kovacika w ostatnich minutach.

- Przed nami ostatnie spotkanie kwalifikacyjne, które jest bardzo ważne. Po wygranej z Turcją mamy szansę, aby wywalczyć awans na Mistrzostwa Europy. By jednak to się udało trzeba przede wszystkim pokonać Słowenię, a także mieć lepszy bilans w tzw. "małych punktach". Wierzymy, że możemy tego dokonać! Słowenki grają zupełnie inną koszykówkę niż Turczynki, a także lubią zaskakiwać w każdym meczu zupełnie czymś nowym. Wiemy o co gramy, trzymacie kciuki za Polskę! - powiedział Maros Kovacik, trener reprezentacji Polski.

- Wygrana z Turcją podbudowała cały zespół i dała wiarę, że mamy jeszcze szansę w tych kwalifikacjach i mamy o co walczyć. To zawsze pomaga. Przed Nami mecz ze Słowenią, która gra szybko i przede wszystkim skutecznie – dodaje Agnieszka Skobel.

Skład Reprezentacji Polski:

1. Kamila Borkowska (VBW Arka Gdynia)

2. Weronika Gajda (BC Polkowice)

3. Klaudia Gertchen (BC Polkowice)

4. Anna Jakubiuk (1KS Ślęza Wrocław)

5. Marissa Kastanek (VBW Arka Gdynia)

6. Anna Makurat (Dinamo Sassari)

7. Julia Niemojewska (VBW Arka Gdynia)

8. Aleksandra Parzeńska (Joventut Badalona)

9. Amalia Rembiszewska (Kangoeroes Basket Mechelen)

10. Zuzanna Sklepowicz (Akronos Moncalieri)

11. Agnieszka Skobel (Enea AZS Politechnika Poznań)

12. Weronika Telenga (BC Polkowice)

Sztab szkoleniowy:

1. Maroš Kováčik/trener reprezentacji

2. Martin Pospíšil/asystent trenera

3. Karol Kowalewski /trener asystent

4. Magdalena Leciejewska/dyrektor sportowy

5. Maciej Krupiński/kierownik drużyny

6. Bartosz Pasternak/trener przygotowania motorycznego

7. Marcin Lubik/fizjoterapeuta

8. Mateusz Mruk/ fizjoterapeuta

9. Marcin Błoński/lekarz

10. Joanna Sajnog/trener mentalny

10. Jakub Skowron/oficer prasowy

Tabela grupy D:

1. Turcja 4/1 +125 9

2. Słowenia 3/2 +156 8

3. Polska 3/2 +178 8

4. Albania 0/5 -459 5

Na turniej finałowy awansują zwycięzcy grup oraz cztery najlepsze drużyny z 2. miejsc. W celu wyłonienia najlepszych drużyn, które zajęły 2. miejsca w swoich grupach – nie będą liczone wyniki z zespołami, które zajmą ostatnie czwarte miejsca w swoich grupach.

W przypadku, gdy jeden lub dwóch gospodarzy EuroBasketu (Słowenia, Izrael), zajmie miejsce wśród 14 drużyn zakwalifikowanych, to awans uzyska również następna drużyna (bądź też drużyny) jakie zajmą 2. miejsca w swoich grupach.