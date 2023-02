AW

Jeremy Sochan weźmie udział w Weekendzie Gwiazd NBA

Jeremy Sochan jest pierwszym Polakiem zaproszonym do udziału w Weekendzie Gwiazd NBA i zagra w czterozespołowym turnieju wschodzących gwiazd ligi. Wydarzenie z udziałem skrzydłowego reprezentacji Polski rozpocznie się w nocy z piątku (17 lutego) na sobotę (18 lutego) o godzinie 3:00.

Jeremy Sochan zobaczymy w meczu Jordan Rising Stars, w którym wystąpią najlepsi debiutanci, drugoroczniacy, a także koszykarze G-League.

21 graczy NBA zostało wybranych do trzech siedmioosobowych drużyn. W czwartej znaleźli się koszykarze z G-League. Polak trafił do drużyny Joakima Noaha, w której znaleźli się również: Jalen Duren (Detroit Pistons), Josh Giddey (Oklahoma City Thunder), Quentin Grimes (New York Knicks), Evan Mobley (Cleveland Cavaliers),Jabari Smith Jr. (Houston Rockets) i Jalen Williams (Oklahoma City Thunder).

Dwa spotkania półfinałowe będą rozgrywane do zdobycia przez jedną z drużyn 40 punktów. Mecz finałowy, w którym wezmą udział zwycięzcy, zostanie rozegrany do 25.

- To dla mnie ogromny zaszczyt. Zawsze marzyłem o tym, żeby być częścią All-Star Weekend. Bardzo się cieszę, że jestem zdrowy i wezmę udział w tym wydarzeniu. Jestem pierwszym Polakiem w Weekendzie Gwiazd, ale wierzę, że w przyszłości będzie nas więcej. To dopiero początek. Chcę być zawodnikiem, na którego można patrzeć i myśleć „będę taki jak ty!”. Trzeba wierzyć, że możliwości są nieograniczone, myśleć pozytywnie i codziennie pracować - mówi przed Weekendem Gwiazd, Jeremy Sochan.

Mecze w ramach Jordan Rising Stars zostaną rozegrane w nocy z piątku na sobotę w Vivint Arena w Salt Lake City. Początek o godzinie 3:00. Transmisja Canal + Sport.