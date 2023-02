Suzuki Puchar Polski dla Trefla Sopot!

Zdecydowanie lepiej w to spotkanie weszli gospodarze, którzy po trafieniach Mateusza Dziemby i Gabe’a DeVoe prowadzili nawet 8:2. Sopocianie nie zamierzali się poddawać i krok po kroku przejmowali inicjatywę. Dzięki trafieniom Ivicy Radicia i Camerona Wellsa zdobywali nawet przewagę! W końcówce trójki rzucali Mateusz Dziemba, Michał Krasuski i DeVoe, a to oznaczało wynik 23:18 po 10 minutach. W drugiej kwarcie kolejne zagrania Melvina i DeVoe sprawiały, że różnica na korzyść zespołu trenera Artura Gronka wzrosła do dziewięciu punktów. Jarosław Zyskowski i Garrett Nevels utrzymywali przyjezdnych w grze! Powoli zmniejszali straty, aż w końcu akcja tego drugiego oznaczała kolejny remis. Ostatecznie Wes Gordon ustawił wynik pierwszej połowy na 45:47 dla sopocian.

W kolejnej części spotkania kibice w hali Globus nadal oglądali zacięte widowisko. Dzięki dwóm trójkom Scoochie Smitha Polski Cukier Start co prawda potrafił wychodzić na prowadzenie, ale po chwili i trafieniu Jarosława Zyskowskiego sytuacja znowu się zmieniała. Ostatecznie dzięki serii rzutów wolnych Garretta Nevelsa po 30 minutach było 65:70. Zaraz na początku czwartej kwarty do kolejnego wyrównania doprowadził Troy Barnies. Trójki Jeana Salumu, Jarosława Zyskowskiego oraz Camerona Wellsa uspokoiły wydarzenia na parkiecie, ale na korzyść drużyny trener Żana Tabaka. Ostatecznie Trefl zwyciężył 91:80 i zdobył Suzuki Puchar Polski!

Wręczeń dokonywali: Krzysztof Żuk, prezydent miasta Lublin, Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego, Mikołaj Matsumoto, dyrektor marketingu Suzuki Motor Poland oraz Radosław Piesiewicz, Prezes Zarządu Polskiej Ligi Koszykówki i Polskiego Związku Koszykówki.

W trzech meczach Suzuki Pucharu Polski wybrany MVP turnieju Garrett Nevels zdobywał średnio 29 punktów, 9,7 zbiórki, 3,3 asysty i 3,3 przechwytu, co przekładało się na eval 34,7.

W nagrodę z rąk Radosława Piesiewicza, Prezesa Polskiej Ligi Koszykówki i Polskiego Związku Koszykówki otrzymał pamiątkową statuetkę i wysokiej klasy zegarek marki Aerowatch.