W piątek rusza drugi turniej LOTTO 3x3 Ligi

W pierwszym turnieju kwalifikacyjnym LOTTO 3x3 Ligi, który został rozegrany w listopadzie w Lublinie, zwyciężyła Legia LOTTO 3x3 Warszawa - w ostatnim meczu pokonała Suzuki Arkę Gdynia 21:12. Do turnieju finałowego awansowały też Tauron GTK Gliwice oraz Trefl Sopot.

W piątkowym turnieju weźmie udział 12 pozostałych drużyn Energa Basket Ligi, które zostały podzielone na cztery grupy po trzy zespoły. Cztery czołowe zespoły dołączą do turnieju finałowego, który odbędzie się już w sobotę.

Drużyny LOTTO 3x3 Ligi wzmacniają się przed decydującymi spotkaniami. Najgłośniejsze transfery to dołączenie Szymona Rducha i Przemysława Zamojskiego do Suzuki Arki Gdynia, a także transfer Pawła Pawłowskiego do Enea Astorii 3x3 Bydgoszcz.

Wstęp na wszystkie spotkania, które będą odbywały się w hali MOSiR im. Zdzisława Niedzieli przy Alejach Zygmuntowskich 4 w Lublinie jest bezpłatny! Transmisje będzie można oglądać w Polsat Sport Extra.

Terminarz piątkowych meczów LOTTO 3x3 Ligi (transmisje w Polsat Sport Extra)

Grupa A

10:00 Polski Cukier Start Lublin - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk

11:50 Arriva Twarde Pierniki Toruń - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk

13:40 Polski Cukier Start Lublin - Arriva Twarde Pierniki Toruń



Grupa B

10:25 King Szczecin - Rawlplug Sokół Łańcut

12:15 MKS Dąbrowa Górnicza - Rawlplug Sokół Łańcut

14:15 King Szczecin - MKS Dąbrowa Górnicza



Grupa C

10:50 Anwil 3x3 Włocławek - BM Stal Ostrów Wielkopolski

12:50 WKS Śląsk Wrocław - BM Stal Ostrów Wielkopolski

14:40 Anwil 3x3 Włocławek - WKS Śląsk Wrocław



Grupa D

11:25 Enea Zastal BC Zielona Góra - Enea Astoria 3x3 Bydgoszcz

13:15 PGE Spójnia Stargard - Enea Astoria 3x3 Bydgoszcz

15:05 Enea Zastal BC Zielona Góra - PGE Spójnia Stargard



ĆWIERĆFINAŁY

17:00 A1 - B2

17:25 B1 - A2

17:50 C1 - D2

18:15 D1 - C2

Terminarz sobotniego turnieju finałowego LOTTO 3x3 Ligi (transmisje w Polsat Sport Extra i Polsat Sport News)

13:00 Legia LOTTO 3x3 Warszawa - 4. zespół piątkowego turnieju

13:25 Trefl Sopot - 1. zespół piątkowego turnieju

13:50 Tauron GTK Gliwice - 2. zespół piątkowego turnieju

14:15 Suzuki Arka Gdynia - 3. zespół piątkowego turnieju

14:50 Półfinał I

15:15 Półfinał II

15:50 Mecz o 3. miejsce

16:15 Finał

- Pierwszy turniej LOTTO 3x3 Ligi, który odbył się w Lublinie, jeszcze bardziej podkreślił wszystkie cechy, za które uwielbiamy koszykówkę 3x3: dynamikę, nieprzewidywalność i prawdziwe emocje. Kluby Energa Basket Ligi bardzo mocno zaangażowały się w ten projekt, w każdym meczu widoczna była walka i chęć zwycięstwa. Cieszę się, że wraz z naszym partnerem, Totalizatorem Sportowym, możemy dążyć do rozwoju tej odmiany koszykówki - powiedział Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiej Ligi Koszykówki i Polskiego Związku Koszykówki.

- Koszykówka 3x3 znakomicie rozwija się w naszym kraju, a jednym z efektów wzrostu popularności jest utworzenie, wspólnie z Polskim Związkiem Koszykówki, LOTTO 3x3 Ligi. Już pierwszy rozegrany turniej z udziałem 16 zawodowych drużyn przyniósł mnóstwo emocji. W lutym liczymy na jeszcze więcej! - skomentował Olgierd Cieślik, Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego.

—

W koszykówkę 3x3 gramy na specjalnej nawierzchni o wymiarach 15x11 metrów. Na parkiecie występują dwie trzyosobowe drużyny, które mogą korzystać z dodatkowego rezerwowego. W przeciwieństwie do tradycyjnego basketu, w koszykówce 3x3 zdobywa się jeden lub dwa punkty, podczas gdy w 5x5 dwa i trzy. Każda akcja może trwać maksymalnie 12 sekund. Mecz kończy się, gdy jeden z zespołów zdobędzie 21 punktów lub upłynie czas 10 minut.

Koszykówka 3x3 jest sportem olimpijskim, a w Tokio zagrała męska reprezentacja Polski. Nasze kadry mają już spore sukcesy: mężczyźni zdobyli brązowy medal mistrzostw świata w 2019 r. oraz brązowy mistrzostw Europy w 2021 r. Drużyna żeńska z kolei ma na koncie brąz mistrzostw Europy w 2022 r. Męski zespół do lat 23 wygrał niedawno mistrzostwa świata. Kolejna edycja tej imprezy odbędzie się w 2023 roku w Lublinie.

—

Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, ma w swoim portfolio m.in. gry liczbowe i loterie pieniężne. Produkty te są dostępne w ponad 22 tys. punktów sprzedaży w całej Polsce, a także online na platformie lotto.pl oraz w aplikacji mobilnej. Spółka jest jednym z najważniejszych filarów finansowania polskiego sportu i kultury narodowej. Dzięki swoim klientom w latach 1994-2021 przekazała na te dwie ważne dziedziny życia społecznego ponad 17,7 mld zł.