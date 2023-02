AW

Dziecięca eskorta HWHR towarzyszyła Kadrze

Przed meczem z Austrią w ramach prekwalifikacji do EuroBasketu 2025, rozgrywanego w hali ArcelorMittal Park w Sosnowcu obu reprezentacjom towarzyszyła dziecięca eskorta ubrana w koszulki Her World, Her Rules, jednej z najbardziej rozpoznawalnych inicjatyw FIBA w kobiecej koszykówce.