LOTTO 3x3 Liga dla Legii LOTTO 3x3 Warszawa

Polski Cukier Start musiał w ćwierćfinale radzić sobie tylko z trzema zawodnikami, co świetnie wykorzystała Legia LOTTO 3x3 i wygrała 21:14. Świetną formę w tym turnieju potwierdzał Rawlplug Sokół, który poradził sobie z młodą drużyną Trefla Sopot - 21:17. Ciekawe było spotkanie Tauron GTK kontra Enea Astoria 3x3. Zespół z Bydgoszczy wzmocniony m. in. Pawłem Pawłowskim musiał uznać wyższość ekipy z Gliwic 12:21. W hitowym spotkaniu naszpikowana gwiazdami koszykówki 3x3 Suzuki Arka odniosła wysokie zwycięstwo nad BM Stalą, z Michaelem Hicksem w składzie, aż 21:7.

W pierwszym półfinale zespół z Warszawy grał zespołowo, częściej bliżej kosza i nie dał żadnych szans zespołowi z Łańcuta. Legia LOTTO 3x3 wygrała aż 21:9 i pewnie awansowała do wielkiego finału. Zdecydowanie większe emocje były w drugim półfinale. Tauron GTK dość szybko zbudowało przewagę, ale Suzuki Arka nie dawała za wygraną. Gdynianie dogonili rywali w samej końcówce, ale decydujący rzut oddał Mateusz Szlachetka i to ekipa z Gliwic niespodziewanie zwyciężyła 22:19.

Wielki finał przyniósł ogromne emocje. Legia LOTTO 3x3 na początku zbudowała przewagę, ale później Tauron GTK spokojnie odrabiało straty. Dodatkowo, w zespole Legii przydarzyła się kontuzja Macieja Adamkiewicza. W końcówce kluczowe rzuty z dystansu trafił jednak Arkadiusz Kobus i to ekipa ze stolicy zwyciężyła 21:19.

Trzecie miejsce zajęła Suzuki Arka Gdynia, która pokonała Rawlplug Sokół Łańcut 21:10.

- Ciągle nie mogę w to uwierzyć. Wraz z prezesem Jankowskim rozpoczęliśmy projekt Legii 3x3 prawie rok temu. Mieliśmy w tym czasie lepsze i gorsze chwile, ale udało się wygrać LOTTO 3x3 Ligę. To jest dla mnie niesamowite. Poziom był bardzo wysoki, ponieważ dołączyli kadrowicze: Paweł Pawłowski, Przemysław Zamojski, Szymon Rduch czy Michael Hicks. Organizacja ligi, cała otoczka wokół niej jest na bardzo profesjonalnym poziomie. Bardzo mi się podobało - mówił Arkadiusz Kobus.

- Celowaliśmy w wygranie tego turnieju, ale kolejny raz koszykówka 3x3 pokazała jak jest nieobliczalna. Czasami jeden rzut wystarczy do końcowego triumfu. Tak było w półfinale, gdzie zespół z Gliwic “załatwił” nas takim rzutem, podobnie było w finale. Wielkie gratulacje dla zespołu z Warszawy. Mieli dwóch kontuzjowanych zawodników, ale pokazali właśnie to, czym charakteryzuje się koszykówka 3x3. Jeśli masz serce i walczysz do końca, to wyjdziesz zwycięsko - powiedział Przemysław Zamojski.

Nagrodę dla zwycięzców - okolicznościowy puchar oraz 30.000 zł, wręczali Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego, Karolina Jagodzińska, przedstawiciel Totalizatora Sportowego, właściciela marki LOTTO oraz Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiej Ligi Koszykówki i Polskiego Związku Koszykówki.

Nagrody za drugie i trzecie miejsce - odpowiednio 20.000 i 10.000 zł - wręczali Karolina Jagodzińska, przedstawiciel Totalizatora Sportowego, właściciela marki LOTTO oraz Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiej Ligi Koszykówki i Polskiego Związku Koszykówki.

Nagrodę dla MVP turnieju, Arkadiusza Kobusa, wręczali Karolina Jagodzińska, przedstawiciel Totalizatora Sportowego, właściciela marki LOTTO oraz Marek Lembrych, wiceprezes Polskiego Związku Koszykówki i Prezes Lubelskiego Związku Koszykówki.

Ćwierćfinały

Legia LOTTO 3x3 Warszawa - Polski Cukier Start Lublin 21:14

Rawlplug Sokół Łańcut - Trefl Sopot 21:17

Tauron GTK Gliwice - Enea Astoria 3x3 Bydgoszcz 21:12

BM Stal Ostrów Wielkopolski - Suzuki Arka Gdynia 7:21

Legia LOTTO 3x3 Warszawa - Rawlplug Sokół Łańcut 21:9

Tauron GTK Gliwice - Suzuki Arka Gdynia 22:19

Mecz o 3. miejsce

Rawlplug Sokół Łańcut - Suzuki Arka Gdynia 10:21

Finał

Legia LOTTO 3x3 Warszawa - Tauron GTK Gliwice 21:19

W koszykówkę 3x3 gramy na specjalnej nawierzchni o wymiarach 15x11 metrów. Na parkiecie występują dwie trzyosobowe drużyny, które mogą korzystać z dodatkowego rezerwowego. W przeciwieństwie do tradycyjnego basketu, w koszykówce 3x3 zdobywa się jeden lub dwa punkty, podczas gdy w 5x5 dwa i trzy. Każda akcja może trwać maksymalnie 12 sekund. Mecz kończy się, gdy jeden z zespołów zdobędzie 21 punktów lub upłynie czas 10 minut.

Koszykówka 3x3 jest sportem olimpijskim, a w Tokio zagrała męska reprezentacja Polski. Nasze kadry mają już spore sukcesy: mężczyźni zdobyli brązowy medal mistrzostw świata w 2019 r. oraz brązowy mistrzostw Europy w 2021 r. Drużyna żeńska z kolei ma na koncie brąz mistrzostw Europy w 2022 r. Męski zespół do lat 23 wygrał niedawno mistrzostwa świata. Kolejna edycja tej imprezy odbędzie się w 2023 roku w Lublinie.

Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, ma w swoim portfolio m.in. gry liczbowe i loterie pieniężne. Produkty te są dostępne w ponad 22 tys. punktów sprzedaży w całej Polsce, a także online na platformie lotto.pl oraz w aplikacji mobilnej. Spółka jest jednym z najważniejszych filarów finansowania polskiego sportu i kultury narodowej. Dzięki swoim klientom w latach 1994-2021 przekazała na te dwie ważne dziedziny życia społecznego ponad 17,7 mld zł.