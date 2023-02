wk

Konferencja prasowa po meczu Szwajcaria - Polska

Andrzej Pluta, reprezentant Polski

To był dla nas trudny mecz. Na początku mieliśmy za dużo strat. Z tego wzięła się przewaga rywali i łatwe punkty. W drugiej połowie graliśmy już lepiej, ograniczyliśmy nasze straty. Byliśmy przygotowani na rywali, niczym nas nie zaskoczyli.

Igor Milicić, trener reprezentacji Polski

Słabo rzucaliśmy w pierwszej połowie i mecz nie szedł w dobrym dla nas kierunku. To wynikało też z dobrej defensywy Szwajcarii. Trener Ilias Papatheodorou wykonuje tutaj świetną pracę. W drugiej połowie wróciła nasza pewność siebie, zaczęliśmy grać trochę bardziej fizycznie. Dodatkowo lepiej zbieraliśmy i podkręciliśmy tempo w kontrach. Chcieliśmy tego zwycięstwa, aby zakończyć grupę na pierwszym miejscu. Pokazujemy tym samym, że nasz świetny występ na ostatnim EuroBaskecie nie był przypadkowy.

Jonathan Kazadi, reprezentant Szwajcarii

To trochę rozczarowujące, że w ostatnich dwóch meczach radziliśmy sobie dobrze przez 30 minut. W ostatnich kwartach pojawiały się straty i złe decyzje. Takie zespoły jak Polska świetnie to wykorzystują. Gdy przegrywasz 10 punktami, to ciężko wrócić do meczu. Większość naszych graczy nie jest przyzwyczajona do gry na tak wysokim poziomie. Musimy nadal pracować, aby w przyszłości utrzymywać koncentrację przez cały mecz.

Ilias Papatheodorou, trener Szwajcarii

Kontrolowaliśmy mecz w pierwszej połowie, ofensywnie i defensywie. Spodziewaliśmy się, że w kolejnej Polska będzie chciała zareagować. Do 34 minuty byliśmy naprawdę blisko. W kluczowych momentach nasza pierwsza piątka była zmęczona. Rywale mieli szerszą rotację, lepszych zawodników na ławce. Jesteśmy jednak zadowoleni z tego, jak zaprezentowaliśmy się w tym okienku i przeciwko takiemu rywalowi jak Polska. Pokazaliśmy, że możemy rywalizować z takimi przeciwnikami. Wiemy co musimy poprawić w naszej grze.