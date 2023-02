BC Polkowice z #SuzukiPucharPolski

BC Polkowice pokonały w finale #SuzukiPucharPolski gorzowski AZS po raz w piąty w historii i drugi z rzędu wywalczyły to trofeum. MVP wybrana została Erica Wheeler! Puchar w imieniu Prezesa Polskiego Związku Koszykówki Radosława Piesiewicza wręczył Prezes Śląskiego Związku Koszykówki Marcin Staniczek.

W finałowym meczu rozgrywanym w Sosnowcu, BC Polkowice wysoko pokonało PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wielkopolski 94:68. Dominacja „Pomarańczowych” ani przez chwilę nie podlegała dyskusji, a znakomity występ zanotowała Erica Wheeler!

Zespół z Polkowic dwa razy z rzędu sięgnęła po Puchar Polski, co jeszcze nie przytrafiło się w historii zespołu. Finałowe spotkanie emocji nie przyniosło, gdyż BC od pierwszych minut miało zdecydowaną przewagę. Znakomite spotkanie rozegrała Erica Wheeler, która do 25 punktów dodała 12 asyst. Był to kolejny bardzo dobry występ Amerykanki, która przed rokiem w Gdyni rzuciła aż 39 „oczek”.

Trzecią kwartę zespół prowadzony przez trenera Karola Kowalewskiego, wygrał aż 30:15 – co dało 32 – punktowe prowadzenie po 30 minutach gry. Ponownie najgroźniejszą bronią BC były trafienia zza linii 6,75 (16/36 przy 3/23 rywalek). Dodatkowo w zespole z Gorzowa Wlkp. z powodu przekroczonej liczby przewinień w trzeciej kwarcie z parkietu musiała zejść jedna z liderek – Lindsay Allen.

MVP #SuzukiPucharPolski została wybrana Erica Wheeler z BC Polkowice. Amerykanka w meczu finałowym zapisała w swoich statystykach 25 punktów, 12 asyst oraz 2 zbiórki. Statuetkę oraz zegarek marki Aerowatch w imieniu Prezesa Polskiego Związku Koszykówki wręczyli Członkowie Zarządu Polskiego Związku Koszykówki - Marcin Staniczek oraz Łukasz Zarzycki.

PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wielkopolski - BC Polkowice 68:94 (17:26, 16:24, 15:30, 20:14)

Polkowice: Wheeler 25 (12as), Puter 13, Telenga 13 (12 zb), Gertchen 12, Friskovec 11, Gajda 8, Spanou 5, Banaszak 4, Zasada 3

Gorzów Wlkp.: Smith 23 (12zb), Horvath 9, Wadoux 9, Allen 9, Keller 8, Bazan 5, Senyurek 5,