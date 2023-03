AW

Katowice będą gospodarzem EuroBasketu 2025

- Katowice wielokrotnie były gospodarzem największych międzynarodowych imprez sportowych czego przykładem są mistrzostwa świata w piłce ręcznej czy siatkówce. Po kilkunastu latach przerwy do Katowic wraca koszykówka w wielkim wydaniu – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. - W ciągu kilku ostatnich lat znakomita atmosfera Spodka, tworzona przez naszą wspaniałą publiczność pomagała siatkarzom, hokeistom, piłkarzom ręcznym oraz graczom e-sportowych rozgrywek Intel Extreme Masters. Pora na powrót do Spodka koszykówki przy okazji EuroBasketu 2025. Czas przygotowań do mistrzostw chcemy wykorzystać do popularyzacji samej koszykówki wśród mieszkańców naszego miasta - dodaje prezydent.

Rozgrywki Mistrzostw Europy w Koszykówce FIBA EuroBasket 2025 zostaną rozegrane w czterech krajach: Polsce, Finlandii, Cyprze oraz Łotwie. Faza grupowa zostanie rozegrana na przełomie sierpnia i września 2025 r. i wezmą w niej udział 24 drużyny w 4 grupach. Część finałową turnieju gościć będzie Łotwa. Wszystkie mecze grupowe z udziałem reprezentacji Polski zostaną rozegrane w naszym kraju. Zanim zobaczymy w Katowicach najlepszych koszykarzy Starego Kontynentu, w mieście będą realizowane akcje popularyzujące koszykówkę wśród mieszkańców.

- Cieszę się, że to właśnie Katowice będą miastem gospodarzem EuroBasketu 2025. W przeszłości gościło tu już wiele koszykarskich imprez na najwyższym poziomie, wśród których warto przypomnieć męskie mistrzostwa Europy z 2009 roku, bądź żeński turniej rozgrywany dwa lata później. To w katowickim Spodku Biało-Czerwone w 1999 roku zostały najlepszym zespołem Starego Kontynentu. W ostatnich latach na katowickim Rynku odbywały się turnieje finałowe LOTTO 3x3 Quest oraz młodzieżowych mistrzostw Polski. Wszystkie te imprezy cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony kibiców i z pewnością tak będzie i tym razem. W ostatnich latach reprezentacja dokonała wielkich rzeczy - w 2019 znalazła się w ćwierćfinale mistrzostw świata, a ostatni EuroBasket zakończyła w najlepszej czwórce! Dobrą formę kadra potwierdziła też w ostatnich meczach, wygrywając swoją grupę prekwalifikacyjną. Jestem przekonany, że 17 marca FIBA oficjalnie zatwierdzi Katowice jako Miasto Gospodarza EuroBasketu 2025 a nas wszystkich czeka niezapomniany turniej - powiedział Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Związku Koszykówki i Polskiej Ligi Koszykówki.

Aktualnie trwają kilkustopniowe kwalifikacje do turnieju finałowego, które zakończą się w lutym 2025 r. Reprezentacja Polski jako współgospodarz jest pewna udziału w turnieju głównym, ale zgodnie z regulaminem Międzynarodowej Federacji Koszykówki w ostatnich miesiącach rywalizowała w prekwalifikacjach do EuroBasketu 2025 i wygrała swoją grupę. Ostatnie mistrzostwa Europy w 2022 roku Polscy koszykarze zakończyli na czwartym miejscu. To największy sukces Biało-Czerwonych od 1967 roku.

Katowice w XXI wieku dwukrotnie gościły mistrzostwa Europy w koszykówce. W 2009 roku Spodku rozgrywana była faza finałowa, w której najlepsza okazała się reprezentacja Hiszpanii, pokonując w finale Serbię. Dwa lata później w Katowicach rywalizowały panie. W hali zlokalizowanej przy alei Wojciecha Korfantego rozgrywana była faza grupowa oraz faza zasadnicza mistrzostw Europy 2011. 6 czerwca 1999 roku w Spodku Biało-Czerwone odniosły największy sukces w historii żeńskiej koszykówki zdobywając mistrzostwo Europy.