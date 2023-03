Pierwsze przetarcie LOTTO 3x3 Team

Czas na pierwszy turniej w wykonaniu LOTTO 3x3 Team, który odbędzie się w stolicy Holandii – Amsterdamie. Łącznie drużyna z Polski weźmie udział w trzech turniejach kwalifikacyjnych, gdzie walczyć będzie o awans do turnieju finałowego oraz „bilety” na World Tour.

W rozgrywkach weźmie udział 12 drużyn, które rywalizować będą o awans do World Tour Masters oraz nagrodę pieniężną w wysokości 60.000 $. Awans do fazy ćwierćfinałowej, uzyskają po dwie najlepsze drużyny.

- Rozpoczynamy sezon z drużyną LOTTO 3x3 Team turniejem w Amsterdamie, który będzie jednym z trzech turniejów kwalifikacyjnych do turnieju finałowego. Jest to dosyć intensywny system, gdyż gramy praktycznie każdego dnia. Drużyna, która po trzech turniejach kwalifikacyjnych będzie miała najwięcej punktów w rankingu uzyska bilet na World Tour w Manili. Natomiast zwycięzca turnieju finałowego, uzyska kolejny „bilet” – tym razem na World Tour w Makau. Jedziemy tam z myślą o wywalczeniu przynajmniej jednego „biletu”, ale także chcemy zdobyć jak najwięcej punktów do rankingu. Łącznie rozegramy cztery takie turnieje – mówi Piotr Renkiel, trener LOTTO 3x3 Team.

Skład LOTTO 3x3 Team:

- Przemysław Zamojski

- Mateusz Bierwagen

- Paweł Pawłowski

- Szymon Rduch

Terminarz 3x3 PRO League Netherlands 2023 – STOP 1

9 marca (czwartek)

17:25 LOTTO 3x3 Team - Paramaribo

20:45 Hannover – LOTTO 3x3 Team