LOTTO 3x3 Team w Amsterdamie

Łącznie w Amsterdamie drużyna weźmie udział w trzech turniejach kwalifikacyjnych, które mogą dać awans do turnieju finałowego. Zespół, który zdobędzie najwięcej punktów podczas turniejów kwalifikacyjnych zgarnie jeden z dwóch biletów na World Tour. Kolejny będzie można wygrać w turnieju finałowym, jaki rozegrany zostanie w dniach 19-20 marca. - Rozpoczynamy sezon z drużyną LOTTO 3x3 Team turniejem w Amsterdamie, który będzie jednym z trzech turniejów kwalifikacyjnych do turnieju finałowego. Jest to dosyć intensywny system, gdyż gramy praktycznie każdego dnia. Drużyna, która po trzech turniejach kwalifikacyjnych będzie miała najwięcej punktów w rankingu uzyska bilet na World Tour w Manili. Natomiast zwycięzca turnieju finałowego, uzyska kolejny „bilet” – tym razem na World Tour w Makau. Jedziemy tam z myślą o wywalczeniu przynajmniej jednego „biletu”, ale także chcemy zdobyć jak najwięcej punktów do rankingu. Łącznie rozegramy cztery takie turnieje – mówił przed startem Piotr Renkiel, trener LOTTO 3x3 Team.

Skład LOTTO 3x3 Team:

- Przemysław Zamojski

- Mateusz Bierwagen

- Paweł Pawłowski

- Szymon Rduch

STOP 1

Pierwszy turniej rozrywany na Amsterdam Velodrome, LOTTO 3x3 Team zakończył na półfinale po porażce 19:21 z zespołem z Dusseldorfu. Faza grupowa zakończona została z kompletem zwycięstw, a w ćwierćfinale aż 22:7 pokonana została Manila Chooks!

- Kończymy rywalizację w grupie z dwoma zwycięstwami, co nas bardzo cieszy. W pierwszym meczu spełniliśmy wszystkie założenia, co dało ważną wygraną na początek rywalizacji. Zupełnie inny był drugi mecz, gdzie daliśmy wrócić drużynie z Hannoveru do gry i mieli nawet okazję na doprowadzenie do remisu. Udało się jednak wygrać, co dało awans do ćwierćfinału z 1. miejsca – mówił po fazie grupowej Piotr Renkiel, trener LOTTO 3x3 Team

1. LOTTO 3x3 Team 2/0

2. Hannover 1/1

3. Paramaribo 0/2

LOTTO 3x3 Team - Paramaribo 22:14

LOTTO 3x3 Team - Hannover 16:14

Manila Chooks! - LOTTO 3x3 Team 7:22

Dusseldorf - LOTTO 3x3 Team 21:19

- Jeśli chodzi o mecz półfinałowy, to kontrolowaliśmy wszystko na początku. Niestety seria kilku błędów w kolejnych minutach, dała przewagę rywali. Musieliśmy gonić wynik, jednak zabrakło nam na to czasu. Nie jesteśmy zadowoleni z tego wyniku, gdyż liczyliśmy minimum na finał. Jesteśmy dobrze przygotowani fizycznie, tak więc liczymy w kolejnych turniejach na poprawę tego 3. miejsca – dodał po zakończeniu rywalizacji Piotr Renkiel.

STOP 2

Drugi turniej w Amsterdamie LOTTO 3x3 Team zakończył na fazie ćwierćfinałowej, ulegając drużynie gospodarzy 10:21. W fazie grupowe padł wynik 1-1, po wygranej z Paramaribo oraz porażce z drużyną z Toronto.

1. Toronto 2/0

2. LOTTO 3x3 Team 1/1

3. Paramaribo 0/2

LOTTO 3x3 Team - Paramaribo 22:10

LOTTO 3x3 Team - Toronto 14:20

Amsterdam - LOTTO 3x3 Team 21:10



Terminarz 3x3 PRO League Netherlands 2023 Winter Edition:

STOP 3 16-17.03.2023

FINAŁ 19-20.03.2023