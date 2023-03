AW

Wielka Przygoda z minikoszykówką Koszalin 2023

Polski Związek Koszykówki w imieniu MKKS "Żak" Koszalin zaprasza do udziału w 21. edycji „Wielkiej Przygody z minikoszykówką Koszalin 2023".

Impreza odbędzie się w terminie 25.06-06.07.2023. W tym roku wezmą w niej udział uczestnicy z rocznika 2011 oraz 2012 i młodsi. Organizatorzy przewidują udział 32 drużyn (16 dziewcząt i 16 chłopców).

11 dni gier, zabaw, a także dwie wycieczki nad morze do Mielna (plażowanie) i jedna do Kołobrzegu (rejs statkiem), a także dwa wyjścia do Parku Wodnego Koszalin.

Zespoły zakwaterowane będą w: Szkole Podstawowej nr 3 w Koszalinie, ul. Jabłoniowa (23 – 28 zespołów) oraz Domu Studenta PWSZ w Koszalinie, ul. Leśna (1 – 4 zespoły).

Każdy uczestnik otrzyma czapkę, koszulkę oraz piłkę. Na zakończenie mecz all-stars oraz wiele konkursów indywidualnych z nagrodami.

Dla trenerów przewidziano szkolenie zorganizowane przez PZKosz.

Zainteresowane zespoły prosimy o wypełnienie zgłoszenia (proszę wypełnić wszystkie pola) i przesłanie drogą elektroniczną na adres: mkkszak [at] interia.pl

UWAGA! Niekompletne zgłoszenia nie będą rozpatrywane!

Ważne informacje organizacyjne:

· zespół liczy 12 zawodników + 2 trenerów / opiekunów = w sumie 14 osób,

· o udziale w imprezie decyduje kolejność zgłoszeń.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc przyjmowane będą zespoły po jednym z rocznika 2011 i 2012 z klubu w kategorii chłopców i w kategorii dziewcząt. Kolejne zespoły z tego samego klubu będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc. Warunkiem organizacji imprezy jest przyznanie dofinansowania z MSiT.

Nabór trwa do 07.04.2023 r. lub do wyczerpania miejsc.

Kontakt w sprawie „Wielkiej Przygody z Minikoszykówką":

Krzysztof Szumski, tel. 502 509 822, e-mail: mkkszak [at] interia.pl