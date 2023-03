Koszykarska #AleAkcja z Pekao dobiegła końca. Zwycięzcy zostali wyłonieni!

Koszykarskie wyzwanie Banku Pekao S.A. dla uczniów szkół podstawowych – #AleAkcja – dotarło do finału. Inicjatywa, której przyświecały cele edukacji sportowej oraz utrwalania zdrowych postaw i nawyków poprzez zabawę, zyskała duże zainteresowanie młodzieży. Do konkursu wpłynęło niemal 900 zgłoszeń, a zwycięskie filmy zebrały łącznie ponad 138 000 głosów od internautów. Nagrody powędrowały do sześciu szkół podstawowych z całego kraju, w tym nagroda główna – 30 tys. zł na nowy sprzęt sportowy – trafiła w ręce Szkoły Podstawowej nr 5 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgorzelcu.

Bank Pekao S.A. od lat wspiera polski sport oraz promuje aktywność fizyczną. Aby budować dobre nawyki wśród dzieci i młodzieży, wraz z Polskim Związkiem Koszykówki oraz serwisem Szkolne Zbiórki by Patronite, zaprosił uczniów szkół podstawowych do konkursu #AleAkcja. W pierwszym etapie akcji należało przesłać do banku ciekawy film, pokazujący radość z gry w koszykówkę. Następnie komisja konkursowa wybrała 20 finałowych klipów i opublikowała je na stronie www.aleakcjazpekao.pl. Drugi etap to głosowanie internautów na ulubiony film, które przełożyło się na zwycięstwo w konkursie. Wszystkie klipy przesłane do banku były pomysłowe, niepowtarzalne i wypełnione sportową energią.

– Bank Pekao S.A. chętnie angażuje się w społeczne akcje, które przynoszą realne efekty. Dzięki konkursowi #AleAkcja zwycięskie szkoły będą mogły doposażyć swoje sale sportowe w niezbędny sprzęt, co pomoże nauczycielom prowadzić jeszcze ciekawsze zajęcia i obudzić w uczniach sportowego ducha – mówi Leszek Skiba, prezes Zarządu Pekao S.A. – Bardzo cieszy mnie również to, że pośród nagrodzonych szkół znalazła się placówka dla osób z niepełnosprawnościami. To pokazuje, że tego typu akcje mogą przyczyniać się także do wyrównywania szans – dodaje.

Główną nagrodę w konkursie – 30 tys. zł na zakup sprzętu sportowego – otrzymała Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgorzelcu. Pięć nagród drugiego stopnia – 10 tys. zł na doposażenie sal sportowych – trafiło do: Szkoły Podstawowej nr 1 im. Romualda Traugutta w Mrozach, Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie, Szkoły Podstawowej Specjalnej w Wodzisławiu Śląskim, Szkoły Podstawowej im. por. Piotra Olka ps. „Gołąb” w Kobylanach oraz Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ludwika Holesza w Świerklanach.

Wręczenie nagrody głównej odbyło się 17 marca 2023 r. w Zgorzelcu. W spotkaniu wzięli udział uczniowie i ambasadorzy akcji - znani polscy zawodnicy i popularyzatorzy koszykówki: Ewelina Kobryn i Maciej Szelągowski. Koszykarze przeprowadzili rozgrzewkę i trening z uczniami oraz udzielili kilka cennych wskazówek jak grać, aby być jeszcze skuteczniejszym. Zorganizowano także wiele zabaw i quizów dla uczestników wydarzenia.

– Ostatnie duże sukcesy reprezentacji Polski sprawiły, że coraz więcej dzieci i młodzieży chce grać w koszykówkę. Za nami pierwsza #AleAkcja z Bankiem Pekao S.A, która była ogromnym sukcesem. Jesteśmy pewni, że kolejne tego typu akcje przyczynią się do jeszcze większego zainteresowania koszykówką i jej uprawianiem w Polsce. Bank Pekao S.A. stawia na sport i stawia na koszykówkę, za co bardzo dziękuję - powiedział Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiego Związku Koszykówki.

#AleAkcja zebrała pozytywne opinie i cieszyła się ogromnym zainteresowaniem środowiska szkolnego. Inicjatywa wygenerowała dużą aktywność w kanałach social media Banku Pekao oraz na stronie akcji. Więcej informacji o konkursie oraz zwycięskie filmy znajdują się na stronie: www.aleakcjazpekao.pl

Bank Pekao S.A. od sezonu 2021/2022 wspiera reprezentacje Polski kobiet i mężczyzn, kadry narodowe w koszykówce 3x3, Energa Basket Ligę, Energa Basket Ligę Kobiet, Suzuki 1 Ligę Mężczyzn, Suzuki Puchar Polski kobiet i mężczyzn oraz pozostałe rozgrywki organizowane przez Polski Związek Koszykówki i zabawę w Menedżera Energa Basket Ligi. Marka Banku Pekao S.A. podczas rozgrywek jest widoczna na bandach oraz na koszulkach sędziów boiskowych. Od bieżącego sezonu Bank Pekao S.A. jest także Partnerem Szkolnych Młodzieżowych Ośrodków Koszykówki (SMOK) oraz Koszykarskich Ośrodków Szkolenia Sportowego Młodzieży (KOSSM).