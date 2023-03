Energa Basket Liga w sportowych stacjach Polsatu do 2030 roku

Sportowe stacje Telewizji Polsat będą pokazywały rozgrywki Energa Basket Ligi przez kolejne siedem lat, aż do 2030 roku. Nowa umowa obejmuje również mecze Pucharu Polski i Superpucharu Polski, magazyn koszykarski, a także galę zakończenia sezonu. Wszystkie spotkania każdej kolejki będzie można oglądać w Polsat Box Go.

- Na mocy nowej umowy Energa Basket Ligę przez najbliższych siedem lat nadal będzie można oglądać w sportowych stacjach Polsatu. To świetna informacja dla polskiej koszykówki, dająca stabilizację i poszerzenie możliwości dotarcia do kibiców. Pokazuje, że konsekwencja i cierpliwość przynoszą doskonałe efekty. Dziękuję przede wszystkim panu dyrektorowi Marianowi Kmicie, który od lat wierzy w rozwój naszej dyscypliny sportu. Wzorowa współpraca doprowadziła do tego, że beneficjentami umowy będą kluby - teraz będą mogły liczyć także na środki finansowe - powiedział Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiej Ligi Koszykówki i Polskiego Związku Koszykówki.

- Telewizja Polsat stawia na polski sport. Mamy nadzieję osiągnąć takie efekty z koszykówką, jak z siatkówką, która stała się naszym sportem narodowym. Decyzja o przedłużeniu współpracy aż do 2030 roku, sprawia że Energa Basket Liga to drugie (po siatkarskiej PlusLidze oraz Tauron Lidze), najdłużej transmitowane przez Polsat krajowe rozgrywki. Mówiąc dziś: „Energa Basket Liga w Telewizji Polsat”, mamy na myśli poważne partnerstwo dwóch graczy, zdeterminowanych, by odnieść sukces - powiedział Stanisław Janowski, Prezes Telewizji Polsat.

Sportowe stacje Polsatu pokazują rozgrywki Energa Basket Ligi nieprzerwanie od 2013 roku, ale początki współpracy pomiędzy stronami sięgają lat 90-tych. Dzięki nowej umowie kibice będą mogli zobaczyć cztery transmisje z każdej kolejki, ponadto obejrzą fazę play-off, spotkania Pucharu Polski i Superpucharu Polski, a także cotygodniowy magazyn koszykarski oraz uroczystą galę zakończenia sezonu. Ważną nowością jest fakt, że wszystkie pozostałe spotkania będzie można zobaczyć w Polsat Box Go.

Telewizja Polsat wraz z Polską Ligą Koszykówki nieustannie dbają o rozwój basketu w naszym kraju. Dzięki współpracy kibice będą mogli oglądać także kolejne turnieje LOTTO 3x3 Ligi, czyli rozgrywek drużyn Energa Basket Ligi w koszykówce 3x3.

- Koszykówka to piękna dyscyplina sportu, która ma wszystko by zelektryzować Polaków. Jest ciekawa liga, stanowiąca jednocześnie fundament dla pnącej się w górę Reprezentacji. Są stabilni sponsorzy oraz innowacyjne pomysły, jak choćby widowiskowe zmagania 3x3. Redakcja Sportowa Polsatu dba o właściwe opakowanie tego produktu i z satysfakcją obserwujemy stale rosnące oglądalności. Podobnie było z siatkówką, która z naszym skromnym udziałem na przestrzeni lat stała się ukochanym sportem Polaków i kuźnią przyszłych Mistrzów Świata - mówi Marian Kmita, Dyrektor ds. Sportu w Telewizji Polsat.

Telewizja Polsat posiada w swojej ofercie wiele kanałów sportowych, m.in. Polsat Sport, Polsat Sport Extra, Polsat Sport News i Polsat Sport Premium. Dostęp do nich możliwy jest również przez platformę VOD Polsat Box Go. Skróty wideo, wywiady oraz informacje publikowane są także w portalach Polsatsport.pl oraz na Sportowej Interii.