AW

Dwoje trenerów z Polski zakwalifikowanych do FECC 2023

Udział w FECC to doskonała okazja na uczenie się od najlepszych trenerów z Europy i całego świata. Szkolenie koncentruje się na rozwijaniu młodych talentów. Daje jednocześnie możliwość nawiązania kontaktów z innymi trenerami.

- Mogę rozmawiać o koszykówce godzinami. Wymiana poglądłów, wzajemnych obserwacji z trenerami z innych krajów będzie dla mnie szczególnie istotna. Jest mi niezmiernie miło także jako byłej zawodniczce, kobiecie. Na pewno będę dzieliła się z innymi zdobytą wiedzą, ponieważ wychodzę z założenia, że nabytej wiedzy nie wolno zatrzymywać tylko dla siebie - tłumacz Daria Mieloszyńska-Zwolak.

Kliniki organizowane będą podczas Młodzieżowych Mistrzostw Europy Dywizji A w latach 2023-2025. Uczestnicy będą mieli możliwość nie tylko oglądać mecze, ale także brać udział w warsztatach i grupach dyskusyjnych, a wszystko to pod czujnym okiem uznanych trenerów.

Doceniając dotychczasową pracę w roli trenerów, jak również wcześniejsze dokonania na parkiecie, do rozpoczynającej się w tym roku edycji FECC FIBA zakwalifikowała dwóch trenerów z Polski.

- To dla mnie olbrzymie wyróżnienie i zaszczyt. Już teraz nie mogę doczekać się pierwszego zjazdu i godzin rozmów o koszykówce. Miałem okazję uczestniczyć w Szkole Trenerów, którą organizował Polski Związek Koszykówki. To doskonała platforma do wymiany cennej wiedzy i doświadczeń. Podczas szkolenie FECC będę miał okazją do wymiany poglądów z trenerami z całej Europy - mówi Robert Skibniewski.