KS

LOTTO 3x3 Team zagra w Zurychu!

LOTTO 3x3 Team kilka dni temu wrócił z Amsterdamu, gdzie rozegrał serię 15 spotkań w ramach 3x3 PRO League Netherlands. Zadowolony z postawy całego zespołu był trener Piotr Renkiel, który trochę tajemniczo mówił po zakończonym tournee - Jestem zadowolony z dyspozycji fizycznej na obecnym etapie przygotowań do sezonu Pro Circuit i Mistrzostw Świata 3x3, które odbędą sie na przełomie maja i czerwca. Liga w Amsterdamie pokazała nam, nad czym musimy popracować w kontekście lepszej gry jako zespół. Nasz najbliższy start to Lite Quest Firstcaution 3x3 Trophy w Zurychu w dniu 31.03, gdzie szykujemy małą niespodziankę.

W porównaniu ze składem, jaki grał w Holandii zaszła jedna zmiana – w miejsce Pawła Pawłowskiego wskoczył Adrian Bogucki.

Zawodnik zespołu z Gdyni w ubiegłym roku razem z reprezentacją Polski 3x3 U23 wywalczył mistrzostwo świata, a także był jednym z wyróżniających się zawodników całego turnieju!

Skład LOTTO 3x3 Team:

- Mateusz Bierwagen

- Adrian Bogucki

- Szymon Rduch

- Przemysław Zamojski

- Piotr Renkiel (trener)

- Oktawia Bogulska (fizjoterapeuta)

- Jeszcze nie zdążyliśmy ochłonąć po rywalizacji w Amsterdamie, a za chwilę wylatujemy do Zurychu na Lite Questa. Zwycięzcą tego turnieju, wygrywa bilet na Challengera do francuskiego Orleans. Tak jak obiecałem mamy dużą niespodziankę, a jest nią obecność w składzie LOTTO 3x3 Team Adriana Boguckiego. Dzięki uprzejmości Suzuki Arka Gdynia, Adrian będzie mógł pomoc w walce w grupie przeciwko drużynom gospodarzy oraz z Amsterdamu i Dusseldorfu. Zapraszamy wszystkich do kibicowania w najbliższy piątek! – mówi Piotr Renkiel, trener LOTTO 3x3 Team.

Terminarz fazy grupowej Firstcaution 3x3 Trophy 2023 (piątek, 31.03.2023):

10:55 LOTTO 3x3 Team - Düsseldorf

12:45 Amsterdam – LOTTO 3x3 Team

15:00 LOTTO 3x3 Team - Zurich