Wyróżnienia za rundę zasadniczą w grupie B 1LK

Wyboru MVP (najbardziej wartościowej zawodniczki), najlepszego trenera oraz pierwszej piątki dokonali trenerzy wszystkich klubów grupy A oraz B pierwszej ligi kobiet, którzy na co dzień obserwowali rozgrywki.

Statuetki będą wręczane wyróżnionym zawodniczkom i trenerom podczas domowych meczów fazy play-off.

MVP sezonu zasadniczego 2022/2023 grupy B

Martyna Stasiuk (Wisła CanPack Kraków)

- Składam ogromne podziękowania na recę trenerów, którzy oddali na mnie głosy. Jest to dla mnie wielkie wyróżnienie. Po tylu latach spędzonych na parkiecie jest ona dla mnie szczególnie ważna i motywuje do dalszej pracy. Muszę jednak zaznaczyć, że uznanie należy się całej mojej drużynie. Bez wspaniałej współpracy, zaangażowania i zrozumienia na boisku nie osiągnęłybyśmy takich sukcesów. Ta nagroda jest zwieńczeniem wysiłków całej Akademii Wisły CanPack. Dziękuję całej drużynie oraz trenerom za zaufanie i super atmosferę, którą wspólnie tworzymy. Dziękuję za docenienie mojej pracy i każdej kropli potu, którą każda z nas zostawia na parkiecie - powiedziała podkoszowa Wisły CanPack.

- Cieszę się również i bardzo gratuluje wyróżnienia Martynie Jasiulewicz! Gramy ze sobą już kilka lat i już jedną nagrodę razem miałyśmy, dlatego super, że w tym roku udało się to powtórzyć w Krakowie! Gratulacje także dla trenera Michała Sumary za nagrodę dla najlepszego trenera! Jest to odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. Nie tylko jest dobrym trenerem, ale przede wszystkim jest super człowiekiem, u którego każda z nam zawsze znajdzie pomoc. Wiem, że razem możemy osiągnąć naprawdę wiele a dużo jeszcze przed nami to zrobienia - dodaje Martyna Stasiuk.

Najlepszy trener sezonu zasadniczego 2022/2023 grupy B

Michał Sumara (Wisła CanPack Kraków)

Najlepsza piątka sezonu zasadniczego 2022/2023 grupa B

Aleksandra Mielnicka (PZU Ślęza II MOS Wrocław), Martyna Jasiulewicz (Wisła CanPack Kraków), Martyna Koc (isands Wichoś Jelenia Góra), Anna Krawiec (Contimax MOSiR Bochnia) i Martyna Stasiuk (Wisła CanPack Kraków)

Wyniki głosowania

Grupa B

MVP

Martyna Stasiuk (Wisła CanPack Kraków) - 9 głosów

Nicola Batura (MUKS Poznań) - 2 głosy

Martyna Jasiulewicz (Wisła CanPack Kraków) - 2 głosy

Najlepszy Trener

Michał Sumara (Wisła CanPack Kraków) - 8 głosów

Maciej Brodziński (MUKS Poznań) - 4 głosy

Małgorzata Misuk (Contimax MOSiR Bochnia) - 1 głos

Najlepszy Trener

Martyna Koc (isands Wichoś Jelenia Góra) - 7 głosów

Anna Krawiec (Contimax MOSiR Bochnia) - 7 głosów

Martyna Jasiulewicz (Wisła CanPack Kraków) - 6 głosów

Aleksandra Mielnicka (PZU Ślęza II MOS Wrocław) - 6 głosów

Martyna Stasiuk (Wisła CanPack Kraków) - 6 głosów

Nicola Batura (MUKS Poznań) - 5 głosów

Marta Dymała (MUKS Poznań) - 4 głosy

Magdalena Wojdalska (Lider Swarzędz) - 4 głosu

Weronika Woźniak (AZS Politechnika Korona Kraków) - 4 głosy

Marta Wdowiuk (Lider Swarzędz) - 3 głosy

Weronika Mazur (AZS Politechnika Korona Kraków) - 2 głosy

Małgorzata Zuchora (Contimax MOSiR Bochnia) - 2 głosy

Martyna Czyżewska (RMKS Xbest Rybnik) - 1 głos

Ewelina Jackowska (Wisła CanPack Kraków) - 1 głos

Beata Jurczyńska (RMKS Xbest Rybnik) - 1 głos

Patrycja Klatt (MUKS Poznań) - 1 głos

Angelika Kuras (AZS Politechnika Korona Kraków) - 1 głos

Martyna Kurkowiak (PZU Ślęza II MOS Wrocław) - 1 głos

Anita Plucińska (Contimax MOSiR Bochnia) - 1 głos

Paulina Majda (RMKS Xbest Rybnik) - 1 głos

Magdalena Szkop (Contimax MOSiR Bochnia) - 1 głos

Triumfowali w poprzednich latach



MVP sezonu zasadniczego:

2021/2022 Ewelina Gala (Widzew Łódź)

2020/2021 Aleksandra Zięmborska (MUKS Poznań)

2019/2020 Aleksandra Wojtala (CTL Zagłębie Sosnowiec)

2018/2019 Martyna Stasiuk (KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec)

2017/2018 Agnieszka Krzywoń (AZS Politechnika Korona Kraków)

2016/2017 Żaneta Durak (Pomarańczarnia MUKS Poznań)

2015/2016 Alicja Bednarek (ŁKS SMS Łódź)

Najlepszy trener sezonu zasadniczego:

2021/2022 Maciej Brodziński (MUKS Poznań)

2020/2021 Wojciech Downar-Zapolski (AZS Politechnika Korona Kraków)

2019/2020 Adam Kubaszczyk (CTL Zagłębie Sosnowiec)

2018/2019 Leszek Marzec (KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec)

2017/2018 Wojciech Eljasz-Radzikowski (AZS Politechnika Korona Kraków)

2016/2017 Maciej Brodziński (Pomarańczarnia MUKS Poznań)

2015/2016 Andrzej Kowalczyk (TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski)

Najlepsza piątka sezonu zasadniczego:

2021/2022 Weronika Papiernik (MUKS Poznań), Iga Walentowska (Pompax Tęcza Leszno), Magdalena Wojdalska (Lider Swarzędz), Ewelina Gala (Widzew Łódź) i Martyna Stasiuk (Wisła CanPack Kraków)

2020/2021 Iga Walentowska (Pompax Tęcza Leszno), Weronika Woźniak (MUKS Poznań), Natalia Popiół (AZS Politechnika Korona Kraków), Aleksandra Zięmborska (MUKS Poznań) i Magdalena Grzelak (Grot Lauer Pabianice)

2019/2020 Aleksandra Wojtala (CTL Zagłębie Sosnowiec), Martyna Jasiulewicz (CTL Zagłębie Sosnowiec), Aleksandra Zięmborska (MUKS Poznań), Martyna Stasiuk (CTL Zagłębie Sosnowiec) i Liliana Banaszak (Enea AZS II Poznań)

2018/2019 Aleksandra Dziwińska (KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec), Patrycja Klatt (MUKS Poznań), Marta Wdowiuk (MUKS Poznań), Martyna Stasiuk (KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec) i Weronika Telenga (KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec)

2017/2018 Alicja Grabska (AZS Politechnika Korona Kraków), Iwona Szarzyńska (Pomarańczarnia MUKS Poznań), Natalia Gwizdała (ŁKS SMS Łódź), Martyna Stelmach (MUKS Chrobry Basket Głuchołazy) i Weronika Telenga (UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki)

2016/2017 Kinga Woźniak (Enea AZS Poznań), Żaneta Durak (Pomarańczarnia MUKS Poznań), Agnieszka Krzywoń (AZS Politechnika Korona Kraków), Katarzyna Bednarczyk (Pomarańczarnia MUKS Poznań) i Daria Marciniak (Enea AZS Poznań)

2015/2016 Alicja Bednarek (ŁKS SMS Łódź), Katarzyna Motyl (TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski), Agnieszka Krzywoń (AZS Politechnika Korona Kraków), Klaudia Sosnowska (ŁKS SMS Łódź) i Weronika Telenga (UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki)

UWAGA! W przypadku równej liczby głosów o przyznaniu nagród oraz miejscu na pozycji w piątce decydowała wyższa pozycja drużyny w tabeli ligowej.