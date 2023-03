AW

Rusza Centralna Liga Juniorek i Juniorów

Począwszy od najbliższego sezonu, równolegle do rozgrywek strefowych U17, prowadzona będzie Centralna Liga Juniorów i Juniorek, w której grać będzie:

- 8 drużyn reprezentujących WZKosze, których przedstawiciele grają w finałach Młodzieżowych Mistrzostw Polski U17 w sezonie 2022/2023 (drużyny zgłaszają właściwe WZKosze)

- 4 drużyny wyłonione w turniejach kwalifikacyjnych (wrzesień 2023 r.)

W CLJ grać będzie 12 drużyn, które rozegrają 3 turnieje (październik, grudzień oraz marzec). 4 najlepsze zespoły awansują bezpośrednio do finałów MMP U17K i U17M.

- Centralna Liga Juniorek i Juniorów to kolejny krok w celu zapewnienia naszym czołowym młodym zawodniczkom i zawodnikom pola do rywalizacji na najwyższym poziomie. Stworzenie tego typu rozgrywek było postulowane przez środowisko trenerskie. Mam nadzieję, że rozgrywki te spełnią swoją rolę. Chcemy by CLJ był nie tylko projektem sportowym, ale też okazją do zaprezentowania szerszej publiczności naszych największych koszykarskich talentów, zawodniczek, zawodników, trenerów oraz klubów, które są liderami w szkoleniu młodzieżowym. Zaczynamy od kategorii U17, ale traktujemy to pilotażowo, jeżeli projekt spełni oczekiwania środowiska będziemy starali się go poszerzyć o kolejne kategorie - powiedział Prezes PZkosz, Radosław Piesiewicz.

W dniu 30 marca 2023 projekt został zaprezentowany na spotkaniu z przedstawicielami Wojewódzkich Związków Koszykówki. Szczegółowy komunikat dotyczący rozgrywek MMP U17 w sezonie 2023/2024 zostanie opublikowany w maju.