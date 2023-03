KS

LOTTO 3x3 Team w finale Lite Quest w Zurychu

Do Szwajcarii LOTTO 3x3 Team poleciał w składzie Mateusz Bierwagen, Szymon Rduch, Przemysław Zamojski oraz Adrian Bogucki. W porównaniu z pierwszym turniejem, który rozegrany został kilka dni temu w Amsterdamie zaszła jedna zmiana. Pawła Pawłowskiego zastąpił złoty medalista mistrzostw świata 3x3 U23 z 2022 - Adrian Bogucki.

Fazę grupową team z Polski rozpoczął od wygranej z Dusseldorfem, by w kolejnym meczu uznać wyższość drużyny z Amsterdamu. W ostatnim spotkaniu LOTTO 3x3 Team pewnie pokonał gospodarzy, co przy korzystnym wyniku innego meczu w grupie dało awans do półfinału.

LOTTO 3x3 Team – Dusseldorf 22:16

Amsterdam – LOTTO 3x3 Team 21:14

LOTTO 3x3 Team – Zurich 22:11

- Wygraliśmy zgodnie z planem, mecze grupowe z drużynami z Dusseldorfu i Zurychu. Natomiast w spotkaniu z zespołem z Amsterdamu zabrakło trochę koncentracji, a także przegraliśmy „zbiórkę” mimo posiadania Adriana Boguckiego w składzie. Teraz dwa najważniejsze mecze turnieju, a pierwszy z nich to półfinał przeciwko ekipie z Paryża. – mówił po fazie grupowej Piotr Renkiel, trener LOTTO 3x3 Team.

W walce o finał LOTTO 3x3 Team do 11 wygrał z Paryżem, co w ostatnim meczu dało za rywala… zespół z Amsterdamu. Finałową rywalizację odtworzył zespół z Polski, jednak kolejne pięć punktów zdobyli rywale. Następne minuty dużo lepiej zagrał LOTTO 3x3 Team, który pod koniec meczu wyszedł na prowadzenie 14:12. Ostatnie sekundy skuteczniej zagrali rywale, którzy ostatecznie wygrali cały turniej.

- To był bardzo dobry turniej! Na minutę przed zakończeniem, prowadziliśmy jednym punktem i mecz był pod nasza kontrolą. Niestety De Jong wymusił dwa dyskusyjne faule w końcówce, co przy przekroczonym limicie 6 przewinień oznaczało dwa rzuty wolne. – dodał po zakończeniu turnieju Renkiel.

A jak podczas Firstcaution 3x3 Trophy, prezentował się wprowadzany do zespołu Adrian Bogucki? – Adrian doskonale wkomponował się w zespół i pokazał, że nawet bez wspólnego treningu jest w stanie zrobić różnicę i i ułatwić grę pozostałym zawodnikom. Wracamy do Polski z podniesionymi głowami i szlifujemy formę pod mistrzostwami świata 3x3 – kończy.

Paris – LOTTO 3x3 Team 11:21

Amsterdam – LOTTO 3x3 Team 17:15

Końcowa kolejność:

1. Amsterdam 5/0

2. LOTTO 3x3 Team 3/2

3. Paris 3/1

4. Lausanne 2/2

5. Dusseldorf 1/2

6. San Juan 1/2

7. Switzerland U23 0/3

8. Zurich 0/3