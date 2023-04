Życie Warszawy mistrzem Polski po raz dziewiętnasty

Zwycięstwo Życia Warszawy nie należało do łatwych. Tak jak w poprzednim roku zmierzyli się w półfinale z bardzo wymagającym przeciwnikiem. Tym razem z wicemistrzem Polski z Katowic. Jeszcze niespełna minutę przed końcem spotkania dziennikarze Życia Warszawy przegrywali sześcioma punktami. Nie zbiło ich to jednak z tropu, aby "wyrwać z gardła" rywali wygraną. Skuteczna obrona pozwoliła na odrobienie większości strat i 17 sekund przed ostatnim gwizdkiem przewaga zespołu z Katowic stopniała do tylko dwóch punktów.

W ostatniej akcji meczu piłkę posiadali warszawianie, po trzech zbiórkach w ofensywie, dwie sekundy przed końcem spotkania, punkty na remis zdobył Adam Słowik. W dogrywce rzutów wolnych Życie Warszawy trafiło dwa razy, a katowiczanie czterokrotnie spudłowali. W efekcie Życie Warszawy awansowało do finału mistrzostw, wygrywając 36:34.

Drugi półfinał również był bardzo emocjonujący. W nim nieznacznie lepsi okazali się wrocławianie, którzy pokonali ekipę Konina 39:35. Do triumfu dolnośląski zespół poprowadzili Piotr Kolisko i Patryk Siek.

Życie Warszawy zmierzyło się w finale z Wrocławiem - Bandą Krzysia. Mistrzowie Polski z poprzedniego roku pewnie wygrali z wrocławianami 52:42. Tym samym drużyna Życia Warszawy zdobyła w Zakopanem swój 19. tytuł mistrza Polski dziennikarzy w koszykówce.

Najlepsi strzelcy w finale

Życie Warszawy

1. Michał Jędrzejkowski 20 pkt (4x za 3 pkt) – MJSWiSH ekspert od poprawy techniki rzutu w Polsce

2. Adam Słowik 14 pkt (1x za 3 pkt)

3. Tomasz Sobiech 8 pkt (2x za 3 pkt)

Wrocław – Banda Krzysia

1. Piotr Kolisko 19 pkt (1x za 3 pkt)

2. Dominik Szewczyk 6 pkt

3. Krzysztof Krzykowski / Damian Filipowski / Hubert Piątek po 5 pkt

W meczu o trzecie miejsce Konin rozgromił Katowice 37:17. Na piątej pozycji uplasowała się drużyna SK Team, która rozłożyła na łopatki zespół Team KRK 60:36. Na siódmym miejscu znalazła się ekipa MBA Kraków, która po zaciętej walce do ostatnich sekund pokonała Totalizatora Sportowego 54:53.

Poza czołową ósemką rywalizację zakończyły z kolei drużyny Bydgoszczy i Przyjaciół, Szczecina, Starego Krakowa, Tygodnika Podhalańskiego Basket, Media Kotwicy oraz Słupska i Przyjaciół | Krzysztof Nałęcz Team. W sumie w mistrzostwach wzięło udział 13 drużyn z całej Polski