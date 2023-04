AW

Wyróżnienia za sezon 2022/2023 w grupie A 2LM

Runda zasadnicza w grupie A 2 Ligi Mężczyzn należała do ŁKS Coolpack Łódź. Prowadzony przez Piotra Zycha zespół z 30 meczów wygrał 29, pozostałych rywali wyprzedzając przynajmniej o pięć punktów. Dobrą grę ŁKS Coolpack docenili trenerzy rywali, przyznając tytuł MVP Norbertowi Kulonowi oraz wyróżniając wśród szkoleniowców Piotra Zycha. W pierwszej piątce znalazł się też inny zawodnik łodzian Bartosz Wróbel.

Wyboru MVP (najbardziej wartościowego zawodnika), najlepszego trenera oraz pierwszej piątki dokonali szkoleniowcy wszystkich klubów grupy A drugiej ligi mężczyzn, którzy na co dzień obserwowali rozgrywki.

MVP sezonu 2022/2023

Norbert Kulon (ŁKS Coolpack Łódź)

- Dziękuję trenerom innych drużyn. Fakt, że zostałem doceniony przez swoich rywali, jest dla mnie dużym wyróżnieniem. Statuetka MVP to przede wszystkim nagroda dla chłopaków z drużyny i trenera, którzy mi zaufali. W tym roku tworzymy naprawdę zgrany kolektyw, a atmosfera w zespole na parkiecie jak i poza nim sprzyja dobrym wynikom. Gramy szybką i widowiskową koszykówkę, rzucamy średnio ponad 100 punktów na mecz. W porównaniu z poprzednim sezonem poprawiliśmy grę w obronie, co dobrze rokuje przed zbliżającymi się play-offami. Przed nami główne wyzwanie, jakim jest walka o awans do Suzuki 1 Ligi Mężczyzn. Jesteśmy gotowi i zrobimy wszystko, aby osiągnąć założony cel - mówi Norbert Kulon.

Triumfowali w ostatnich latach:

2021/2022: Damian Szymczak (MKS Sokół Międzychód)

2020/2021: Darrell Harris (MKKS Żak Koszalin)

2019/2020: Mateusz Kaszowski (Arka AMW II Gdynia)

2018/2019: Przemysław Szymański (Politechnika Gdańska)

2017/2018 Bartosz Sarzało (Decka Pelplin)

2016/2017 Karol Dębski (Decka Pelplin)

2015/2016: Grzegorz Arabas (Kotwica 50 Kołobrzeg)

Najlepszy trener sezonu 2022/2023

Piotr Zych (ŁKS Coolpack Łódź)

Triumfowali w ostatnich latach:

2021/2022: Przemysław Szurek (Enea Basket Poznań)

2020/2021: Milos Mitrović (AMW Asseco Arka Gdynia)

2019/2020: Milos Mitrović (Arka AMW II Gdynia)

2018/2019: Kazimierz Rozwadowski (Politechnika Gdańska)

2017/2018: Przemysław Bieliński (Decka Pelplin)

2016/2017: Mariusz Niedbalski (SMS PZKosz Władysławowo)

2015/2016: Sebastjan Krašovec (Asseco II Gdynia)

Pierwsza piątka sezonu 2022/2023:

Norbert Kulon (ŁKS Coolpack Łódź), Bartosz Wróbel (ŁKS Coolpack Łódź), Maciej Rostalski (Tarnovia Tarnowo Podgórne), Arkadiusz Kobus (AZS UMK Transbruk Toruń), Mateusz Fatz (KS Księżak Łowicz)

Triumfowali w ostatnich latach:

2021/2022: Marcin Flieger (MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań), Damian Szymczak (MKS Sokół Międzychód), Dariusz Dobrzycki (Sklep Polski MKK Gniezno), Mikołaj Grod (KSK Ciech Noteć Inowrocław), Karol Pytyś (Ogniwo Szczecin)

2020/2021: Hubert Łałak (Trefl II Sopot), Aleksander Filipiak (KSK Noteć Inowrocław), Michał Samsonowicz (AZS UMK Toruń), Olaf Perzanowski (AMW Asseco Arka Gdynia) i Darrell Harris (MKKS Żak Koszalin)

2019/2020: Grzegorz Kamiński (Arka AMW II Gdynia), Mateusz Kaszowski (Arka AMW II Gdynia), Szymon Zapała (SMS PZKosz Władysławowo), Karol Michałek (KSK Noteć Inowrocław), Jakub Nowak (MKS Sokół Międzychód)

2018/2019: Aleksander Filipiak (KSK Noteć Inowrocław), Bartosz Sarzało (Decka Pelplin), Marcin Malczyk (Politechnika Gdańska), Przemysław Szymański (Politechnika Gdańska), Wojciech Żurawski (KSK Noteć Inowrocław)

2017/2018 Michał Warchowski (Domino Inowrocław), Jakub Nowak (MKS Sokół Międzychód), Paweł Ciążkowski (BC Obra Kościan), Bartosz Sarzało (Decka Pelplin), Waldemar Kabat (BC Obra Kościan)

2016/2017 Bartosz Sarzało (Decka Pelplin), Michał Samsonowicz (SMS PZKosz Władysławowo), Radosław Plebanek (AZS UMK PBDI Toruń), Daniel Gołębiowski (SMS PZKosz Władysławowo), Karol Dębski (Decka Pelplin)

2015/2016: Dawid Mieczkowski (Kotwica 50 Kołobrzeg), Grzegorz Arabas (Kotwica 50 Kołobrzeg), Aleksander Lebiedziński (Politechnika Gdańska), Michał Kołodziej (Asseco II Gdynia), Łukasz Frąckiewicz (Asseco II Gdynia)

Wyniki głosowania

Grupa A

MVP

Norbert Kulon - 9 głosów

Bartosz Wróbel - 2 głosy

Arkadiusz Kobus - 2 głosy

Marcin Flieger - 1 głos

Maciej Rostalski - 1 głos

Mateusz Samiec - 1 głos

Najlepszy Trener

Piotr Zych - 6 głosów

Mariusz Niedbalski - 5 głosów

Hubert Mazur - 3 głosy

Kamil Michalski - 1 głos

Rafał Urbaniak - 1 głos



Pierwsza piątka

Norbert Kulon - 10 głosów

Bartosz Wróbel - 10 głosów

Mateusz Fatz - 7 głosów

Maciej Rostalski - 7 głosów

Arkadiusz Kobus - 7 głosów

Piotr Robak - 6 głosów

Seweryn Sroczyński - 5 głosów

Artur Niemiec - 4 głosy

Mateusz Samiec - 3 głosy

Mikołaj Czyż - 2 głosy

Hubert Lewandowski - 2 głosy

Remon Nelson - 2 głosy

Antoni Siewruk - 2 głosy

Przemysław Tradecki - 2 głosy

Łukasz Bodych - 1 głos

Sebastian Ferenc - 1 głos

Szymon Gralewski - 1 głos

Mikołaj Grod - 1 głos

Mateusz Krawiec - 1 głos

Karol Pytyś - 1 głos