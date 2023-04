AW

Wyróżnienia za sezon 2022/2023 w grupie B 2LM

Wyboru MVP (najbardziej wartościowego zawodnika), najlepszego trenera oraz pierwszej piątki dokonali szkoleniowcy wszystkich klubów grupy B drugiej ligi mężczyzn, którzy na co dzień obserwowali rozgrywki.

MVP sezonu 2022/2023

Mateusz Szwed (Znicz Basket Pruszków)

- Dziękuję bardzo za to wyróżnienie, które jest dla mnie motywacją do dalszej, ciężkiej pracy. Chciałbym bardzo podziękować całej drużynie Kolegom, trenerom oraz Zarządowi Klubu za zaufanie, zaangażowanie i wspólny wysiłek bez którego nie byłoby nas w tym miejscu, w którym się znajdujemy. To indywidualne wyróżnienie to zasługa całej drużyny. Cieszę się z możliwości realizowania z wami naszych wspólnych celów. Dziękuję bardzo kibicom, którzy dzielnie nas dopingują i są naszym szóstym zawodnikiem podczas spotkań. Wkraczamy w decydującą część sezonu więc mam nadzieję, że pozytywnie was zaskoczymy, a nasza gra przyniesie wam wiele pozytywnych emocji - mówi Mateusz Szwed.



Triumfowali w ostatnich latach:

2021/2022: Bartosz Wróbel (ŁKS Coolpack Łódź)

2020/2021: Karol Obarek (UNB AZS UMCS Start Lublin)

2019/2020: Rafał Król (KKS Tur Basket Bielsk Podlaski)

2018/2019: Michał Wojtyński (KK Warszawa)

2017/2018: Dawid Zaguła (ZKS Stal Stalowa Wola)

2016/2017: Bartłomiej Karolak (AZS UMCS Lublin)

2015/2016: Rafał Król (domlublin.pl AZS UMCS Lublin)

Najlepszy trener sezonu 2022/2023

Michał Spychała (Znicz Basket Pruszków)



Triumfowali w ostatnich latach:

2021/2022: Andrzej Kierlewicz (KKS Polonia Warszawa)

2020/2021: Przemysław Łuszczewski (UNB AZS UMCS Start Lublin)

2019/2020: Przemysław Łuszczewski (U!NB AZS UMCS Start II Lublin)

2018/2019: Marek Popiołek (KK Warszawa)

2017/2018: Przemysław Łuszczewski (AZS UMCS Lublin)

2016/2017: Andrzej Kierlewicz (KK Warszawa)

2015/2016: Przemysław Łuszczewski (domlublin.pl AZS UMCS Lublin)

Najlepsza piątka sezonu 2022/2023 w grupie B

Kamil Czosnowski (Znicz Basket Pruszków), Szymon Jaworski (Żubry Chortem Białystok), Jakub Szumert (Energa Basket Warszawa), Mateusz Szwed (Znicz Basket Pruszków), Krystian Koźluk (UKS Trójka Żyrardów)



Triumfowali w ostatnich latach:

2021/2022: Patryk Gospodarek (KKS Polonia Warszawa), Bartosz Wróbel (ŁKS Coolpack Łódź), Marcin Dutkiewicz (KKS Polonia Warszawa), Adam Linowski (KKS Polonia Warszawa), Arkadiusz Zabielski (Żubry Chorten Białystok)

2020/2021: Krzysztof Wąsowicz (UNB AZS UMCS Start Lublin), Karol Obarek (UNB AZS UMCS Start Lublin), Benjamin Didier-Urbaniak (Akademia Koszykówki Legii Warszawa), Łukasz Kuczyński (KKS Tur Basket Bielsk Podlaski), Arkadiusz Zabielski (Żubry Chorten Białystok)

2019/2020: Rafał Król (KKS Tur Basket Bielsk Podlaski), Karol Obarek (U!NB AZS UMCS Start II Lublin), Michał Wojtyński (Dziki Warszawa), Patryk Gospodarek (Dziki Warszawa), Krzysztof Wąsowicz (U!NB AZS UMCS Start II Lublin)

2018/2019 Andrij Szapowałow (Sokół Ostrów Mazowiecka), Przemysław Kuźkow (GLKS Nadarzyn), Michał Wojtyński (KK Warszawa), Karol Dębski (Dziki Warszawa), Andrzej Misiewicz (Żubry Leo-Sped Białystok)

2017/2018: Dawid Zaguła (ZKS Stal Stalowa Wola), Roman Janik (MUKS Hutnik Warszawa), Bartłomiej Wróblewski (Żubry Białystok), Bartłomiej Bartoszewicz (ŁKS AZS UŁ SG Łódź), Adam Myśliwiec (AZS UMCS Lublin)

2016/2017: Paweł Hybiak (KK Warszawa), Bartłomiej Karolak (AZS UMCS Lublin), Michał Wojtyński (KK Warszawa), Łukasz Kuczyński (KKS Tur Basket Bielsk Podlaski), Bartłomiej Bartoszewicz (ŁKS AZS UŁ SG Łódź)

2015/2016: Przemysław Tradecki (domlublin.pl AZS UMCS Lublin), Bartłomiej Karolak (domlublin.pl AZS UMCS Lublin), Arkadiusz Kobus (KS Księżak Łowicz), Artur Mikołajko (MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl), Rafał Król (domlublin.pl AZS UMCS Lublin)

Wyniki głosowania

Grupa B

MVP

Mateusz Szwed - 10 głosów

Krystian Koźluk - 3 głosy

Mateusz Bessman - 1 głos

Bartłomiej Karolak - 1 głos

Najlepszy Trener

Michał Spychała - 5 głosów

Roman Skrzecz - 4 głosy

Krzysztof Kalinowski - 3 głosy

Rafał Król - 2 głosy

Axel Olesiewicz - 1 głos

Pierwsza piątka

Kamil Czosnowski - 9 głosów

Szymon Jaworski - 9 głosów

Mateusz Szwed - 9 głosów

Krystian Koźluk - 6 głosów

Jakub Szumert - 5 głosów

Arkadiusz Zabielski - 5 głosów

Mateusz Górka - 4 głosy

Bartłomiej Karolak - 4 głosy

Mateusz Bessman - 3 głosy

Michał Wojtyński - 3 głosy

Maciej Czemerys - 2 głosy

Karol Dębski - 2 głosy

Krzysztof Grudzień - 2 głosy

Wojciech Jakubiak - 2 głosy

Bartosz Proczek - 2 głosy

Eryk Gąsiński - 1 głos

Jan Grzeliński - 1 głos

Łukasz Kuczyński - 1 głos

Hubert Miłak - 1 głos

Andrzej Misiewicz - 1 głos

Bartłomiej Wróblewski - 1 głos

Jakub Zabłocki - 1 głos

Norman Zuber - 1 głos



UWAGA! W przypadku równej liczby głosów o przyznaniu nagród oraz miejscu na pozycji w piątce decydowała wyższa pozycja drużyny w tabeli ligowej.