Aleksandra Kopka

Solano nowym partnerem Reprezentacji Polski

Solano, będąca liderem w dziedzinie produkcji okularów skierowanych do sportowców, będzie oficjalnym partnerem Reprezentacji Polski, Energa Basket Ligi oraz Energa Basket Ligi Kobiet przez rok.

Prezes PZKosz, Radosław Piesiewicz, podkreślił, że umowa z Solano to kolejny dowód na ekspansywne poszerzenie portfela sponsorów i partnerów Polskiego Związku Koszykówki.

- To kolejny sygnał dla świata biznesu, że warto inwestować w promocję poprzez sport. - mówi prezes PZKosz Radosław Piesiewicz

- Jesteśmy dumni z tego, że Polski Związek Koszykówki zdecydował się na wybór SOLANO jako jednego ze swoich partnerów i głęboko wierzymy w to, że dzięki tej współpracy również my przyczynimy się do idei propagowania polskiego Basketu - zapewnił Paweł Tomaszewski, Dyrektor Handlowy AM OPTICAL PLUS Ltd.