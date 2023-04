Polski Cukier AZS UMCS Lublin MISTRZEM POLSKI w sezonie 2022/2023!

Decydujący o mistrzowskim tytule mecz w Polkowicach, padł łupem drużyny z Lublina. Mecz lepiej rozpoczęły przyjezdne, które po połowie pierwszej kwarty prowadziły 15:8. „Pomarańczowe” w kolejnych minutach udanie odrabiały straty, by pierwsze 10 minut gry zakończyć wynikiem 24:22. Kolejna kwarta stała pod znakiem lekkiej przewagi gospodyń, które po m.in. skutecznych akcjach Artemis Spanou oraz Ericy Wheeler prowadziły 30:26. Na odpowiedź AZS UMCS nie trzeba było długo czekać, a to za sprawą trafień Natashy Mack i Aleksandry Stanacev. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 41:45, co zwiastowało kolejne minimum kolejne 20 minut ogromnych emocji. Po zmianie stron zespół z Koziego Grodu jako pierwszy rzucił pięć „oczek” i po raz kolejny w tym spotkaniu osiągnął dość znaczną przewagę. W kolejnych minutach mimo chwilowej straty Ericy Wheeler – BC Polkowice ponownie pokazało „serce mistrza” i odrobiło straty. Rozstrzygnięcie przyszło na 6 sekund przed końcową syreną, kiedy to przy wyniku 80:81 faulowana była Aleksandra Zięmborska. Polka trafiła oba rzuty wolne, a zielono-biała "ławka" dosłownie eksplodowała z radości. Bardzo dobry występ zanotowała wspomniana Zięmborska, która zakończyła mecz z dorobkiem 21 punktów.

MVP wybrana została Sparkle Taylor, która w całym meczu rzuciła 27 punktów oraz 7 zbiórek.

Nagrody oraz medale wręczali Grzegorz Bachański (wiceprezes Polskiego Związku Koszykówki) oraz Grzegorz Potęga (członek zarządu Polskiego Związku Koszykówki).

Ciekawostki:

- 11x w całym meczu zmieniało się prowadzenie

- 7x w całym meczu notowany był remis

- oba zespoły zanotowały taką samą serię punktową (11)

- BC Polkowice zebrało 39 piłek, a AZS UMCS o jedną mniej

- 31 z 82 punktów całego zespołu z Polkowic rzuciła „ławka”

- AZS UMCS zanotował 15 strat, a BC Polkowice rzuciło z nich 15 punktów