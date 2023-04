Bank Pekao S.A. nadal będzie wspierać polską koszykówkę

Bank Pekao S.A. pozostanie sponsorem polskiej koszykówki na dłużej. Nowa umowa - z rozszerzonym zakresem współpracy, zakładająca m.in. objęcie sponsoringiem tytularnym wybranych rozgrywek ligowych - będzie obowiązywać przez trzy najbliższe sezony, tj. do końca czerwca 2026 roku.

Bank Pekao S.A. od sezonu 2021/2022 jest zaangażowany w rozwój polskiej koszykówki. Logo banku jest doskonale widoczne w halach - m.in. na bandach, telebimach, przy parkiecie oraz na koszulkach sędziów boiskowych. Teraz współpraca zostanie rozszerzona i to na najbliższe trzy sezony rozgrywkowe!

Dzięki rozszerzeniu współpracy, logo Banku Pekao S.A. trafi na koszulki meczowe reprezentacji Polski kobiet i mężczyzn oraz kadr narodowych w koszykówce 3x3 oraz pojawi się w większym stopniu na parkietach Basket Ligi i Basket Ligi Kobiet.

Dodatkowo, od sezonu 2023/24 Bank Pekao S.A. zostanie „Sponsorem Tytularnym” turniejów finałowych o Pekao S.A. Puchar Polski kobiet i mężczyzn, a także meczów o Pekao S.A. Superpuchar Polski kobiet i mężczyzn oraz rozgrywek Pekao S.A. 1 Ligi Mężczyzn. Bank Pekao S.A. kontynuować będzie także zaangażowanie w rozgrywany co roku Pekao S.A. Konkurs Wsadów, który odbywa się przy okazji Pucharu Polski.

Bank nadal będzie wspierał reprezentacje Polski kobiet i mężczyzn, kadry narodowe w koszykówce 3x3, Basket Ligę, Basket Ligę Kobiet, zabawę w Menedżera Basket Ligi oraz rozgrywki przeznaczone dla najmłodszych jak Szkolne Młodzieżowe Ośrodki Koszykówki (SMOK) oraz Koszykarskie Ośrodki Szkolenia Sportowego Młodzieży (KOSSM).

- Cieszymy się, że zakres współpracy Banku Pekao S.A. z polską koszykówką z roku na rok powiększa się. Ogromny wpływ mają na to sukcesy kadr narodowych, coraz bardziej popularne rozgrywki ligowe oraz potencjał koszykówki 3x3. Nowa, trzyletnia umowa z Bankiem Pekao S.A. to dowód na to, że nasza dyscyplina sportu ciągle się rozwija. Dziękujemy za zaufanie. Już wkrótce wspólnie będziemy przeżywać kolejne wielkie sportowe emocje - mówi Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiego Związku Koszykówki i Polskiej Ligi Koszykówki.

- Koszykówka jest rozwojową dyscypliną sportową w naszym kraju, o czym świadczą sukcesy polskich drużyn i zawodników oraz jej rosnąca popularność w ostatnim czasie. Dokonania koszykarzy są dla Banku Pekao szczególnym powodem do satysfakcji. Kibicujemy naszym reprezentacjom nie tylko jako rodacy, lecz także jako sponsor tej dyscypliny sportu. Wyniki i sportowe emocje, jakich dostarczają nam zawodnicy potwierdzają, że wspieranie polskiej koszykówki to słuszna decyzja. A wynika ona z pogłębionej analizy korzyści biznesowych i wizerunkowych - mówi Leszek Skiba, Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.

---

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 281 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 6,4 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest na drugim miejscu wśród 50 najbardziej odpornych banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.