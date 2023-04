AW

Będą trzecie mecze w Prudniku i Warszawie

OPTeam Stolaro Resovia Rzeszów i Tarnovia Tarnowo Podgórne wykorzystały atut własnego parkietu w drugich meczach 1/8 finału 2 Ligi Mężczyzn i tym samym doprowadziły do decydujących, trzecich meczów. W pozostałych parach triumfowały zespoły, które wygrały pierwsze mecze.

Hala ROSiR w Rzeszowie nie pierwszy raz w historii okazała się szczęśliwa dla Bieszczadzkich Wilków. OPTeam Stolaro Resovia przegrywała przez znaczną część meczu, ale w przeciwieństwie do pierwszego starcia, nie pozwoliła rywalom wypracować znaczącej przewagi. W końcówce gospodarze przejęli inicjatywę i doprowadzili do remisu.

Ostatnie minuty to była rzutowa rywalizacja miejscowych z Grzegorzem Mordzakiem. Doświadczony obrońca uzyskał 9 ostatnich punktów dla Pogoni, celnym rzutem za dwa punkty doprowadzając do remisu 87:87. Ostatnia akcja należała jednak do miejscowych.

Po przerwie na żądanie piłkę mieli gospodarze i po trójce Adriana Warszawskiego doprowadzili do wygranej. 26 punktów uzyskał Konrad Mamcarczyk. Najlepszym punktującym gości był Tomasz Nowakowski - 20 punktów.

W połowie czwartej kwarty po akcji Karola Dębskiego Energa Basket prowadziła w Tarnowie Podgórnym 71:62. W ostatnich minutach nie potrafiła jednak zatrzymać skutecznego Lee Robert Danderfer. 30-letni zawodnik w trzech kolejnych akcjach uzyskał sześć punktów z rzędu i doprowadził do remisu. Po trójce Kanadyjczyka Tarnovia prowadziła zaś 76:72 i tę przewagę utrzymała do końcowej syreny.

W drugiej części czwartej kwarty Energa Basket trafiła tylko jeden rzut z gry, przegrywając ten fragment spotkania 4:18. Lee Robert Danderfer z 22 punktów Tarnovii w czwartej kwarcie rzucił aż 15. Mecz zakończył spotkanie z dorobkiem 33 punktów i 9 zbiórek.

Wyniki drugich spotkań 2. rundy fazy play-off 2 Ligi Mężczyzn

Stan rywalizacji 2-0 dla ŁKS Coolpack

Stan rywalizacji 2-0 dla KSK Ciech Noteć

Stan rywalizacji 2-0 dla Znicza Basket

Stan rywalizacji 1-1. Trzecie spotkanie odbędzie się w sobotę 22 kwietnia w Warszawie.

Stan rywalizacji 2-0 dla AZS AWF Mickiewicz Romus

Stan rywalizacji 2-0 dla Niedźwiadków Chemart

Stan rywalizacji 1-1. Trzecie spotkanie odbędzie się w sobotę w Prudniku

Stan rywalizacji 2-0 dla MKS Sokół Marbo

Kolejne mecze

Mecze 3 – 22 kwietnia (sobota)

Pary 3. rundy play-off 2 Ligi Mężczyzn

do dwóch zwycięstw (1-1-1)



ŁKS Coolpack Łódź (A1) - MKS Sokół Marbo Międzychód (D2)

AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice (C1) - Energa Basket Warszawa (B2) / Tarnovia Tarnowo Podgórne (A3)

Znicz Basket Pruszków (B1) - Niedźwiadki Chemart Przemyśl (C2)

Pogoń Prudnik (D1) / OPTeam Stolaro Resovia Rzeszów (C4) - KSK Ciech Noteć Inowrocław (A2)

Mecze 1 – 26 kwietnia (środa)

Mecze 2 – 29 kwietnia (sobota)

Mecze 3 – 03 maja (środa)

4. runda play-off 2 Ligi Mężczyzn

do dwóch zwycięstw (1-1-1)

ŁKS Coolpack Łódź (A1) / MKS Sokół Marbo Międzychód (D2) - Znicz Basket Pruszków (B1) - Niedźwiadki Chemart Przemyśl (C2)

AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice (C1) / Energa Basket Warszawa (B2) - Tarnovia Tarnowo Podgórne (A3) vs Pogoń Prudnik (D1) / OPTeam Stolaro Resovia Rzeszów (C4) / KSK Ciech Noteć Inowrocław (A2)

Mecze 1 – 06 maja (sobota)

Mecze 2 – 13 maja (sobota)

Mecze 3 – 17 maja (środa)

Finał

mecz i rewanż

Zwycięzcy meczów 4. rundy

Mecz 1 – 20 maja (sobota)

Mecz 2 – 27 maja (sobota)

O 3. miejsce

do dwóch zwycięstw (1-1-1)

Przegrani w meczach 4. rundy

Mecz 1 – 20 maja (sobota)

Mecz 2 – 27 maja (sobota)

Mecz 3 – 31 maja (środa)

Trzy najlepsze zespoły 2 Ligi Mężczyzn uzyskają prawo gry w Suzuki 1 Lidze Mężczyzn