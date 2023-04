Radosław Piesiewicz Prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Kontrkandydatem Radosława Piesiewicza w wyborach na szefa PKOl był Kewin Rozum - Prezes Polskiego Związku Sumo. W tajnym głosowaniu Radosław Piesiewicz zdobył 138 głosów, a Kewin Rozum uzyskał ich 24.

- Serdecznie dziękuję wszystkim za każdy głos oraz za rozmowy z Wami o tym jak powinien funkcjonować Polski Komitet Olimpijski. Cieszę się, że dziś odpowiedzieliśmy wszyscy, jednogłośnie, jak chcemy żeby on wyglądał. To jest nasz Komitet Olimpijski i będziemy go tworzyli wspólnie. Wierzę, że ta współpraca i czteroletnie kadencja da nam wszystkim ogromną satysfakcję z dokonań. Mogę obiecać sto procent zmiany, sto procent zaangażowania i to co jest najważniejsze dla nas wszystkich – nowy Polski Komitet Olimpijski -powiedział Prezes PKOl Radosław Piesiewicz tuż po ogłoszeniu wyników wyborów podczas Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Radosław Piesiewicz, ur. w 1981 roku, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Projektami oraz Zarządzania Nieruchomościami. Uzyskał również tytuł MBA. Jest menedżerem z doświadczeniem w zarządzaniu spółkami prawa handlowego, w tym spółkami giełdowymi. Od stycznia 2018 r. jest Prezesem Zarządu Polskiej Ligi Koszykówki S.A. W listopadzie 2018 r. został Prezesem Zarządu Polskiego Związku Koszykówki, a w 2022 r. wybrano go na drugą kadencję. Od lipca 2022 roku jest również doradcą biznesowym w Basketball Champions League.